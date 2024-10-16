UNIFIL: Iσραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ εναντίον μας στον νότιο Λίβανο

Η αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο δήλωσε σήμερα ότι ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ εναντίον μιας από τις θέσεις της στον νότιο Λίβανο, όπου είχαν αναπτυχθεί οι κυανόκρανοί της.

Η UNIFIL δήλωσε ότι κυανόκρανοι "που βρίσκονταν σε μια θέση κοντά στο Κφαρ Κελά του νοτίου Λιβάνου παρατήρησαν ένα ισραηλινό άρμα μάχης Merkava να ανοίγει πυρ κατά του παρατηρητηρίου τους σήμερα το πρωί.

Δύο κάμερες καταστράφηκαν, και το παρατηρητηριο υπέστη ζημιές", δηλώνει η UNIFIL σε ανακοίνωσή της, αποδοκιμάζοντας τα "απευθείας και εμφανώς σκόπιμα πυρά" εναντίον μίας από τις θέσεις της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

