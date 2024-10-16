Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, λίγη ώρα αφού ανέφερε ότι ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στο Νιρ Αμ και τη Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κοντς, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος Ισλαμικός Τζιχάντ, ανέφερε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς την κατεύθυνση της Σντερνότ, του Νιρ Αμ και άλλων περιοχών κοντά στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

