Με το βλέμμα στραμμένο στους αναποφάσιστους οι υποψήφιοι για την καγκελαρία ολοκλήρωσαν το βράδυ τον προεκλογικό τους αγώνα.

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, κλείνοντας την προεκλογική εκστρατεία των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) στο Ντόρτμουντ ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς τόνισε πως «πρέπει να γίνει σαφές ότι το SPD είναι πολύ, πολύ ισχυρότερο από ό,τι δείχνουν οι σημερινές δημοσκοπήσεις», προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει «τυχαία πλειοψηφία Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD)». Το SPD, είπε ο καγκελάριος, πρέπει να είναι τόσο ισχυρό «ώστε να μπορεί να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης». «Πείστε όσους δεν έχουν πειστεί ακόμα», είπε ο Όλαφ Σολτς στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές των Σοσιαλδημοκρατών.

Στο φινάλε της προεκλογικής εκστρατείας των Χριστιανοδημοκρατών στο Ομπερχάουζεν, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι το AfD πρέπει «να ξαναγίνει περιθωριακό πολιτικό φαινόμενο στη Γερμανία», τονίζοντας ότι έχει πλήρη επίγνωση της πρόκλησης, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Γερμανοί συντηρητικοί. Σε τέσσερα χρόνια η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι «οι λαϊκιστές Αριστεράς και Δεξιάς δεν θα έχουν πια δυνατότητα να αναπαράγουν το σαθρό τους αφήγημα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του CDU.

Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, υποψήφιος των Πρασίνων για την καγκελαρία, ολοκληρώνοντας την προεκλογική του εκστρατεία στο Αμβούργο, υπογράμμισε ότι το κόμμα του διεκδικεί συμμετοχή στον επόμενο κυβερνητικό συνασπισμό. Ο νυν αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας απευθύνθηκε στους δυνητικούς ψηφοφόρους της Αριστεράς καλώντας τους να ψηφίσουν τους Πράσινους. Στόχος ενός κόμματος δεν μπορεί να είναι η παραμονή στην αντιπολίτευση, είπε ο Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των Φιλελευθέρων (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ, του οποίου το κόμμα δεν διασφαλίζει, βάσει των δημοσκοπήσεων, την είσοδό του στη Μπούντεσταγκ, τόνισε στην τελευταία του προεκλογική συγκέντρωση ότι η ψήφος στο FDP είναι «η πιο πολύτιμη ψήφος» και ότι «η μια και μοναδική ψήφος είναι που θα διασφαλίσει ότι το κόμμα του θα ξεπεράσει το απαιτούμενο όριο του 5%

Ο αρχηγός του κόμματος Η Αριστερά (Die Linke) Γιαν φαν Άκεν δήλωσε ότι το κόμμα του είναι αποφασισμένο να συγκυβερνήσει υπό την προϋπόθεση ότι θα εισέλθει στο κοινοβούλιο. Το προεκλογικό σύνθημα της Αριστεράς είναι: «Όλοι θέλουν να κυβερνήσουν. Εμείς επιδιώκουμε την αλλαγή». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι Η Αριστερά δεν θέλει να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Die Linke. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στην Αριστερά ποσοστό από 6% μέχρι 7%.

