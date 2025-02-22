Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε το μεσημέρι του Σαββάτου από τη Χαμάς, στη Ράφα, άλλους τρεις από τους έξι τελευταίους ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, πρόκειται για τους Eliya Cohen, Omer Shem Tov και Omer Wenkert, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στα χέρια των IDF στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα ισραηλινά στρατεύματα. Στη συνέχεια, οι τρεις τους θα μεταφερθούν σε σταρτιωτική εγκατάσταση κοντά στη Ρεΐμ για μια πρώτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προτού συναντηθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Νωρίτερα άλλα δυο άτομα, οι Avera Mengistu και Tal Shoham, μεταφέρθηκαν ήδη σε ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση από τους IDF.

Η οικογένεια του Mengistu ανέφερε σε ανακοίνωση ότι πέρασε δέκα χρόνια σε «αδιανόητο πόνο».

«Η οικογένειά μας πέρασε δέκα χρόνια και πέντε μήνες αδιανόητου πόνου. Σε όλο αυτό διάστημα, έγιναν αδιάκοπες προσπάθειες για την επιστροφή του, έγιναν προσευχές και εκκλήσεις, κάποιες φορές σιωπηρά, που δεν βρήκαν ανταπόκριση παρά σήμερα».

Ο Avera Mengistu κρατήθηκε όμηρος από τη Χαμάς για δέκα χρόνια. Είχε περάσει στη Γάζα στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, απήχθη και ανακρίθηκε από τη Χαμάς και στη συνέχεια κρατήθηκε για λύτρα. Η οικογένειά του είχε δηλώσει ότι είναι ψυχικά ασταθής και είχε εισαχθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο στο παρελθόν.

Είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή, την οποία σταμάτησε να παίρνει λίγες εβδομάδες πριν από τη διέλευση του στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ δημοσιοποίησε τη λίστα με τους 602 Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα απελευθερώσει μετά την παράδοση των έξι ομήρων.

Η λίστα περιλαμβάνει 60 βαρυποινίτες, 50 ισοβίτες και 47 Παλαιστίνους που ξανασυνελήφθησαν μετά την απελευθέρωση του στρατιώτη του IDF Γκιλάντ Σαλίτ το 2011.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να περάσει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ και να προχωρήσει στη συνολική ανταλλαγή ομήρων - κρατουμένων για να επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός και καθολική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

