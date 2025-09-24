Μια επίθεση χάκερ σε μεγάλα αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, ακολουθούμενη από εισβολές drones στην Κοπεγχάγη και το Όσλο, δοκιμάζει τα αδύνατα σημεία της αεροπορικής υποδομής της περιοχής και αυξάνει τους φόβους για συντονισμένες επιθέσεις που θα οδηγήσουν σε αυξημένες διαταραχές.

Στη Δανία, εξαιτίας των drones διεκόπηκαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης τη Δευτέρα για αρκετές ώρες, με την πρωθυπουργό της Δανίας Mέτε Φρέντρικσεν να συνδέει το περιστατικό με μια σειρά από ύποπτες εισβολές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλη την Ευρώπη, σημειώνει το Reuters.

Αυτό συνέβη παράλληλα με ένα ξεχωριστό περιστατικό με drone στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, Όσλο, και λίγες ημέρες μετά την επίθεση χάκερ σε συστήματα check-in σε αεροδρόμια, όπως το Χίθροου του Λονδίνου, το πιο πολυσύχναστο της Ευρώπης, καθώς και στο Βερολίνο και τις Βρυξέλλες.

Υβριδική απειλή

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει ποιος κρύβεται πίσω από τις διαταραχές, αλλά οι ειδικοί τις θεωρούν μέρος μιας σειράς πρόσφατων περιστατικών «υβριδικών απειλών» στην περιοχή, με σκοπό να δοκιμάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες διαχειρίζονται τις κρίσιμες υποδομές τους.

«Πρώτα πρέπει να δοκιμάσουμε πώς λειτουργεί η μέθοδος. Σε αυτή την περίπτωση, οδηγεί στο κλείσιμο των αεροδρομίων», δήλωσε ο Jukka Savolainen, διευθυντής δικτύου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για την Αντιμετώπιση Υβριδικών Απειλών. «Το δεύτερο σημείο δοκιμής είναι η αντίδρασή μας», πρόσθεσε.

Ο πρέσβης της Ρωσίας στη Δανία, Vladimir Barbin, δήλωσε σε ανακοίνωση που έστειλε στο Reuters ότι οι ισχυρισμοί για ρωσική εμπλοκή είναι αβάσιμοι. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα ποιος κρύβεται πίσω από τη διακοπή της λειτουργίας των αεροδρομίων λόγω των drones ή την παραβίαση του συστήματος ασφαλείας το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, οι διαταραχές έδειξαν πόσο ευάλωτες μπορούν να είναι οι λειτουργίες του τομέα της πολιτικής αεροπορίας, με διακοπές στην αλυσίδα εφοδιασμού να επηρεάζουν τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες, οδηγώντας σε εκατοντάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Καθώς αυξάνονται οι απειλές του «υβριδικού πολέμου», συμπεριλαμβανομένων των drones, των παρεμβολών GPS και των χάκερς, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές της αεροπορίας πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα για να μετριάσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τα συστήματα πλοήγησης.

Ευάλωτη η αεροπορική βιομηχανία

«Αυτή η επίθεση δείχνει πόσο ευάλωτες μπορούν να είναι οι βιομηχανίες με υψηλό βαθμό συνδεσιμότητας, όπως η αεροπορία», δήλωσε ο Bart Salaets της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας F5, αναφερόμενος στην παραβίαση του λογισμικού check-in της Collins Aerospace που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο.

Αναλυτές και εμπειρογνώμονες με τους οποίους μίλησε το Reuters επεσήμαναν την αύξηση της δραστηριότητας πιθανών ρωσικών παραγόντων σε όλη την Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες ως κίνητρο για τις ρυθμιστικές αρχές να προσφέρουν σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές.

«Η δραστηριότητα των drones επιδεινώνεται και, κατά τη γνώμη μου, δεν θα σταματήσει», δήλωσε ο Eric Schouten, διευθυντής της εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφάλειας και αεροπορίας Dyami.

«Οι αεροπορικές εταιρείες προσβλέπουν στις κυβερνήσεις και τις αρχές σε αυτό το θέμα, το ίδιο και τα αεροδρόμια», σημείωσε.

Η Μόσχα αρνείται συστηματικά κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε υβριδική επίθεση στην Ευρώπη.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol δήλωσε ότι παρέχει υποστήριξη στον τοπικό έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και στις εθνικές αρχές για τη διαχείριση των επιπτώσεων τέτοιων περιστατικών.

«Οι αερομεταφορείς πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν δυναμικά τους κινδύνους των πτήσεών τους και να εκπονήσουν έχουν σχέδια για εκτροπές και αντιμετώπιση των κινδύνων», δήλωσε στο Reuters ο Matthew Borie, υπεύθυνος πληροφοριών της εταιρείας συμβούλων αεροπορικής ασφάλειας Osprey.

Υψηλό το κόστος αναβάθμισης των υποδομών

Το κόστος της αναβάθμισης των υποδομών θα μπορούσε να εμποδίσει τα αεροδρόμια να αντιδράσουν γρήγορα, ακόμη και αν τα ζητήματα ασφάλειας στον πολιτικό εναέριο χώρο απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η αναβάθμιση της τεχνολογίας στα αεροδρόμια, όπως τα εργαλεία παρεμβολής, τα λέιζερ και οι ανιχνευτές, για τον μετριασμό των κινδύνων από παραβιάσεις και drones, μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια δολάρια και να είναι μια δυσκίνητη διαδικασία - μια διαδικασία που δεν είναι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών διατεθειμένοι να αναλάβουν άμεσα.

Ο οργανισμός αεροπορικών εταιρειών IATA ανέφερε επίσης ότι η τεχνολογία κατά των drones βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης και συχνά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ενός αεροδρομίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η FAA αναφέρει ότι λαμβάνει κάθε μήνα περισσότερες από 100 αναφορές για θεάσεις drones κοντά σε αεροδρόμια.

Ο Jake Moore, σύμβουλος της ESET, μιας σλοβακικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας, δήλωσε ότι όταν οι αλυσίδες εφοδιασμού της αεροπορίας δέχονται επιθέσεις, αυτό δημιουργεί διαταραχές σε παγκόσμια κλίμακα.

«Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα πρότυπα για τους κρίσιμους προμηθευτές πληροφορικής στον τομέα της αεροπορίας», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.