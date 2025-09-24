Μετά τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την «πάτησε» και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου.
Ο Τούρκος πρόεδρος έπρεπε να περιμένει 8 λεπτά για να φύγει η λιμουζίνα του Ντόναλντ Τραμπ και να μπορέσει να περάσει.
Ο Ερντογάν φάνηκε εκνευρισμένος για την αναμονή, ενώ ήταν περιτριγυρισμένος από άνδρες της ασφαλείας του.
Ο Μακρόν αντίθετα, όταν αντιμετώπισε την ίδια κατάσταση, εμφανίστηκε χαμογελαστός, περπάτησε με τα πόδια και έβγαλε φωτογραφίες με τον κόσμο.
Ο Γάλλος πρόεδρος, αστειευόμενος, πήρε τον Ντόναλντ Τραμπ τηλέφωνο για να του πει ότι περιμένει στο δρόμο γιατί όλα έχουν κλείσει για χάρη του.
