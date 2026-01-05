Γαλλία: 10 άτομα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση έως οκτώ μηνών με αναστολή για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν

Δέκα άτομα καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης έως και οκτώ μηνών με αναστολή για συμμετοχή σε διαδικτυακή παρενόχληση της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι καταδικασθέντες αντιμετώπισαν κατηγορίες για επιθέσεις και απειλές μέσω κοινωνικών δικτύων, στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης προσπάθειας των γαλλικών αρχών να αντιμετωπίσουν την ψηφιακή βία και την παρενόχληση δημόσιων προσώπων.

Οι κατηγορούμενοι κατηγορήθηκαν για τη διάδοση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, καθώς και για «κακόβουλα σχόλια» σχετικά με τη διαφορά ηλικίας 24 ετών με οτν σύζυγό της Εμανουέλ Μακρόν.

Η θεωρία συνωμοσίας που ισχυρίζεται ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι τρανσέξουαλ γυναίκα κυκλοφορεί από τότε που ο Μακρόν εξελέγη πρόεδρος για πρώτη φορά το 2017.

Η Μπριζίτ Μακρόν γνώρισε τον Εμανουέλ Μακρόν όταν ήταν καθηγήτρια στο σχολείο που φοιτούσε ο τελευταίος. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2007, όταν ο μελλοντικός Γάλλος πρόεδρος ήταν 29 ετών και εκείνη λίγο μεγαλύτερη από 50 ετών.

