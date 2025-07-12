Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον 20 αγνοούνται μετά το ναυάγιο πλεούμενου ανοικτά των ακτών της Δομινικανής Δημοκρατίας, στην Καραϊβική θάλασσα, ενημέρωσαν χθες Παρασκευή οι αρχές, που νωρίτερα ανέφεραν ότι μπόρεσαν να διασώσουν 17 επιβαίνοντες.

Στο πλοιάριο είχαν επιβιβαστεί τουλάχιστον 40 άνθρωποι, σύμφωνα με τη δομινικανή πολιτική προστασία, που διευκρίνισε ότι προορισμός του ήταν το Πουέρτο Ρίκο, υπεράκτια περιοχή των ΗΠΑ, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων από τα ανατολικά παράλια της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Κατά την ίδια πηγή, ανασύρθηκαν τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων, «τριών ανδρών και γυναίκας», ενώ παιδί είναι ανάμεσα σε εκείνους που διασώθηκαν.

Το Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε νωρίτερα ότι διέσωσε δέκα Δομινικανούς και επτά Αϊτινούς που επέβαιναν στο ξύλινο σκάφος που βυθίστηκε.

Συχνά τα μικρά πλεούμενα που μεταφέρουν μετανάστες, ξύλινα ή από υαλόνημα, δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρχές. Είναι γνωστά με την ονομασία «γιόλα» (yola), που εκτός από ψαρόβαρκα πλέον τα τελευταία χρόνια στην αργκό σημαίνει επίσης την αβαρία, ή το δυστύχημα.

🗣️¡Rescatan 10 dominicanos y siete haitianos tras naufragio!👀



La @ArmadaRepDom y pescadores locales, rescataron 17 personas que viajaban en una embarcación que naufragó, la madrugada de este viernes frente a las costas de Juanillo, provincia La Altagracia.



Visita:… pic.twitter.com/Xu3gMx5V2f — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) July 11, 2025

Παράτυποι μετανάστες πληρώνουν έως και 7.000 δολάρια σε διακινητές προκειμένου να επιβιβαστούν σε πλοιάρια για να φθάσουν στο Πουέρτο Ρίκο, αναζητώντας καλύτερο αύριο.

Η Δομινικανή Δημοκρατία μοιράζεται το νησί Εσπανιόλα με την Αϊτή, χώρα που σπαράσσεται εδώ και χρόνια από τη βία συμμοριών.

