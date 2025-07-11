Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουρκία: Νέα έρευνα σε βάρος του Οζγκιούρ Οζέλ για «διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών»

Η γενική εισαγγελία ισχυρίζεται ότι το κόμμα του Οζέλ διέδωσε δημόσια αναληθείς πληροφορίες σχετικά με έγγραφο έρευνας της γενικής εισαγγελίας του Μαναβγκάτ

Οζγκιούρ Οζέλ

Αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος του αρχηγού του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, Οζγκιούρ Οζέλ, ξεκίνησε η γενική εισαγγελία της Αττάλειας για «δημόσια διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών».

Η γενική εισαγγελία ισχυρίζεται στην ανακοίνωσή της ότι το κόμμα του Οζέλ, σε υπαίθρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αττάλεια, διέδωσε δημόσια αναληθείς πληροφορίες σχετικά με έγγραφο έρευνας που εμπίπτει επί του παρόντος στην αρμοδιότητα της γενικής εισαγγελίας του Μαναβγκάτ, με τρόπο που είναι πιθανό να διαταράξει τη δημόσια τάξη.

Η γενική εισαγγελία της Αττάλειας προσθέτει ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον του Οζέλ λόγω αυτών των ενεργειών, για το αδίκημα της «δημόσιας διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών» βάσει του άρθρου 217/Α του τουρκικού ποινικού κώδικα Ν.5237.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Οζγκιούρ Οζέλ Τουρκία CHP
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark