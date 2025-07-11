Αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος του αρχηγού του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, Οζγκιούρ Οζέλ, ξεκίνησε η γενική εισαγγελία της Αττάλειας για «δημόσια διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών».

Η γενική εισαγγελία ισχυρίζεται στην ανακοίνωσή της ότι το κόμμα του Οζέλ, σε υπαίθρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αττάλεια, διέδωσε δημόσια αναληθείς πληροφορίες σχετικά με έγγραφο έρευνας που εμπίπτει επί του παρόντος στην αρμοδιότητα της γενικής εισαγγελίας του Μαναβγκάτ, με τρόπο που είναι πιθανό να διαταράξει τη δημόσια τάξη.

Η γενική εισαγγελία της Αττάλειας προσθέτει ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον του Οζέλ λόγω αυτών των ενεργειών, για το αδίκημα της «δημόσιας διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών» βάσει του άρθρου 217/Α του τουρκικού ποινικού κώδικα Ν.5237.



Πηγή: skai.gr

