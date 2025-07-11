ΗΠΑ: Εφετείο ανακαλεί τη συμφωνία ενοχής με τον φερόμενο «εγκέφαλο» της 11/9

Το Εφετείο της Ουάσινγκτον ανακάλεσε εκ νέου σήμερα τη συμφωνία περί ομολογίας ενοχής του Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ, ο οποίος θεωρείται ο «εγκέφαλος» των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, καθυστερώντας περαιτέρω την ακροαματική διαδικασία ενώπιον στρατοδικείου.

Με δύο ψήφους υπέρ έναντι μίας κατά, το Εφετείο επανέφερε σε ισχύ την απόφαση του πρώην υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο οποίος τον Αύγουστο του 2024 είχε ακυρώσει τις συμφωνίες που επέτρεπαν στον Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ και δύο συγκατηγορούμενούς του να ομολογήσουν την ενοχή τους προκειμένου να αποφύγουν τη θανατική ποινή.

Οι προδικαστικές συμφωνίες επανήλθαν σε ισχύ από στρατιωτικό δικαστή τον Νοέμβριο.

«Ο υπουργός ενήργησε εντός των ορίων των νόμιμων εξουσιών του και δεν επιθυμούμε να αμφισβητήσουμε την κρίση του», αποφάνθηκε το Εφετείο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπήρξε μια σειρά «αναμφισβήτητων λαθών» εκ μέρους του στρατιωτικού δικαστή.

Ο Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ, ο Ουαλίντ μπιν Ατάς και ο Μουσταφά αλ Χαουσάουι, έγκλειστοι και οι τρεις στη στρατιωτική φυλακή της αμερικανικής βάσης στο Γκουαντάναμο της Κούβας, κατηγορούνται για τρομοκρατία και δολοφονία σχεδόν 3.000 ανθρώπων στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Οι όροι της συμφωνίας περί ομολογίας ενοχής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν συμφωνήσει να δηλώσουν ένοχοι με αντάλλαγμα να καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη και να αποφύγουν τη θανατική ποινή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.