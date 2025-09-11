Έπειτα από 20 μήνες, ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε ξανά χθες με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο σε μια κατ ιδίαν συνάντηση που είχαν στο «Clarence House» η οποία διήρκησε 55 λεπτά.

Μετά τη συνάντηση, ο 40χρονος Δούκας του Σάσεξ έσπασε τη σιωπή του μιλώντας για την υγεία του πατέρα του ο οποίος δίνει μάχη με τον καρκίνο.

«Είναι υπέροχος, ευχαριστώ», είπε ο δούκας όταν ρωτήθηκε πώς είναι ο 76χρονος μονάρχης, μετά τη συνάντηση που είχε μαζί του.

«Νομίζω ότι όλο αυτό έχει καθυστερήσει λίγο, οπότε σε αυτό το σημείο είστε όλοι συγκλονισμένοι — κάτι που ήταν μέρος του σχεδίου εξαρχής, κολλημένοι εδώ πάνω στην κορυφή του Gherkin», αστειεύτηκε μετά την άφιξή του.

Ο βασιλιάς ωστόσο, από την πλευρά του, πέταξε από το Μπαλμόραλ της Σκωτίας στο Λονδίνο, όπου εκεί είχε τρεις ιδιωτικές συναντήσεις - συμπεριλαμβανομένης με τον μικρότερο γιο του.

Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι από την επανένωση απουσίαζε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος δεν έχει μιλήσει με τον Χάρι και τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, εδώ και χρόνια.

Είναι κατανοητό ότι ο Κάρολος ένιωσε άβολα βλέποντας τον Χάρι κατά τη διάρκεια της δικαστικής του υπόθεσης εναντίον της βρετανικής κυβέρνησης για να κερδίσει πίσω την χρηματοδοτούμενη από τους φορολογούμενους ασφάλεια για αυτόν και την οικογένειά του.

Αφού ο πρίγκιπας Χάρι έχασε την έφεσή του νωρίτερα φέτος, δήλωσε στο BBC ότι ο πατέρας του «δεν του μιλάει λόγω αυτών των ζητημάτων ασφαλείας» - αν και παραδέχτηκε ότι «θα ήθελε πολύ να συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του.

«Η ζωή είναι πολύτιμη. Δεν ξέρω πόσο ακόμα θα ζήσει ο πατέρας μου», είπε.

Οι ελπίδες για μια βασιλική συμφιλίωση ενισχύθηκαν τον Ιούλιο, αφότου η ομάδα Τύπου του Χάρι εθεάθη να συναντάται με τον γραμματέα επικοινωνίας του μονάρχη για μια άκρως απόρρητη συζήτηση στο Λονδίνο.

Πηγή: skai.gr

