Ξεκαθάρισμα λογαριασμών στους κόλπους του οργανωμένου εγκλήματος βλέπουν οι ισπανικές αρχές ως πιθανότερο σενάριο πίσω από τη δολοφονία του 51χρονου, πανίσχυρου φιλορώσου, Ουκρανού πρώην πολιτικού Αντρίι Πορτνόφ, χθες στη Μαδρίτη.

Τονίζουν ωστόσο ότι η έρευνα δεν έχει ακόμη αποκλείσει τα «πολιτικά κίνητρα» πίσω από το έγκλημα.

Πηγή της ισπανικής αστυνομίας δήλωσε ότι, παρά την «προσωπικότητά» του, μία δολοφονία που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα είναι αυτήν την στιγμή το πιθανότερο σενάριο.

Ο Αντριι Πορτνόφ έπεσε χθες νεκρός, έχοντας δεχθεί σφαίρες στην πλάτη και το κεφάλι, έξω από το Αμερικανικό Κολέγιο της Μαδρίτης όπου είχε μόλις αφήσει τα παιδιά του, στο πολυτελές προάστιο Ποθουέλο ντε Αλαρκόν.

Από την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, το Κίεβο έχει αναλάβει την ευθύνη (ή του έχει επιρριφθεί η ευθύνη) για σειρά δολοφονιών στη Ρωσία ή στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη κατά πολιτικών, στρατιωτικών και προσώπων που προσέφεραν ιδεολογικό στήριγμα στον πόλεμο της Μόσχας.

Καμία όμως δολοφονία δεν έχει γίνει εκτός αυτής της ζώνης.

Ωστόσο, πολλές δολοφονίες που έχουν διαπραχθεί στο εξωτερικό έχουν συνδεθεί με τη Ρωσία, όπως η δολοφονία του Ρώσου πιλότου που αυτομόλησε με το ελικόπτερό του στην Ουκρανία και δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο 2024 στην Ισπανία.

Ποιος ήταν ο Πορτνόφ

Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πορτνόφ κατόρθωσε χάρη στις γνωριμίες του να φύγει από την Ουκρανία τον Ιούνιο 2022, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής και παρά τη σχεδόν καθολική απαγόρευση εξόδου από τη χώρα των ανδρών ηλικίας 18-60 ετών.

Ο Πορτνόφ υπηρέτησε ως υποδιευθυντής των προεδρικών υπηρεσιών της Ουκρανίας υπό τον φιλορώσο πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος εκδιώχθηκε κατά την διάρκεια της ουκρανικής φιλοευρωπαϊκής εξέγερσης του 2014 που πήρε το όνομα Euromaidan.

Ο Αντριι Πορτνόφ έγινε στόχος διεθνών κυρώσεων τον 2014 για τον ρόλο του στις απόπειρες του καθεστώτος Γιανουκόβιτς για την βίαιη καταστολή της ουκρανικής δημοκρατικής εξέγερσης.

Τότε, μαζί με τον Γιανουκόβιτς, που διέφυγε στην Ρωσία, ο Πορτνόφ κατάφερε να διαφύγει στην Αυστρία.

Το 2021, η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις κατά του Αντριι Πορτνόφ για τις δραστηριότητές του κατά την επιστροφή του στην Ουκρανία το 2019, μόλις πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως προέδρου της χώρας.

Σύμφωνα με την OFAC, ο Πορτνόφ καλλιέργησε εκτεταμένες σχέσεις με το δικαστικό σύστημα και τον μηχανισμό επιβολής του νόμου της Ουκρανίας μέσω της δωροδοκίας. Ο Πορτνόφ κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε την επιρροή του για να αγοράζει πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα, να επηρεάζει δικαστικές αποφάσεις στα δικαστήρια της Ουκρανίας, τη διαμόρφωση νομοθετικών ρυθμίσεων, να εξασφαλίζει τον διορισμό πιστών του αξιωματούχων στις ανώτατες βαθμίδες της δικαστικής εξουσίας υπονομεύοντας τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Ουκρανία.

Το 2019, ο Πορτνόφ συνέπραξε με υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο με σκοπό τον επηρεασμό των ανώτατων δικαστικών θεσμών της Ουκρανίας εις όφελός τους, περιλαμβανομένου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, και συμμετείχε σε απόπειρα επηρεασμού του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας.

Η OFAC είχε επιβάλει τότε κυρώσεις και στο «Andriy Portnov Fund».

