Αλεύρι και άλλη επισιτιστική βοήθεια θα αρχίσει να φτάνει σε κοινότητες της Γάζας σήμερα, Πέμπτη, αφού το Ισραήλ επέτρεψε τη διέλευση ορισμένων φορτηγών, τα οποία ωστόσο δεν είναι αρκετά για να αντισταθμίσει τις σοβαρές ελλείψεις που προκλήθηκαν από τον 11εβδομάδων αποκλεισμό, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι επέτρεψε την είσοδο σε 100 φορτηγά που μετέφεραν επίσης παιδικές τροφές και ιατρικό εξοπλισμό στον θύλακα την Τετάρτη, δύο ημέρες αφότου ανακοίνωσε την πρώτη χαλάρωση των περιορισμών υπό την αυξανόμενη διεθνή πίεση.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ επέβαλε τον αποκλεισμό σε όλες τις προμήθειες τον περασμένο Μάρτιο, λέγοντας ότι η Χαμάς προχωράει στην κατάσχεσή τους για τους μαχητές της- κάτι που η οργάνωση αρνείται. Ο ΟΗΕ δήλωσε ότι το ένα τέταρτο των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας κινδυνεύουν από λιμό.

«Ορισμένα αρτοποιεία θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν αλεύρι για την παραγωγή ψωμιού και αναμένουμε ότι η διανομή του ψωμιού θα ξεκινήσει αργότερα σήμερα», δήλωσε στο Reuters ο Αμτζάντ αλ-Σάουα, διευθυντής του Δικτύου Παλαιστινιακών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη Γάζα.

Είπε ότι μόλις 90 φορτηγά είχαν περάσει. «Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, 600 φορτηγά εισέρχονταν κάθε μέρα, πράγμα που σημαίνει ότι η τρέχουσα ποσότητα είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, τίποτα», είπε.

Τα αρτοποιεία που υποστήριζαν το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ θα παρήγαγαν το ψωμί και το προσωπικό του οργανισμού θα το διένειμε - ένα πιο ελεγχόμενο σύστημα από ό,τι στο παρελθόν, όταν οι αρτοποιοί το πουλούσαν απευθείας στο κοινό σε χαμηλή τιμή, πρόσθεσε.

«Η ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τις οικογένειες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, εκείνους που είναι απελπισμένοι, καθώς είναι μόνο η αρχή», είπε ο αλ-Σάουα.

Σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα, περίπου 90 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα χθες το βράδυ και μεταφέρθηκαν σε κέντρα του ΟΗΕ σε όλη τη Λωρίδα.

دخول شاحنات مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع #غزة pic.twitter.com/D8fuvW3erf — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) May 21, 2025

