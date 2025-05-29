Η βιομηχανία των ρωσικών drones αναβαθμίστηκε με τη βοήθεια του Ιράν

Η συνεργασία μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας για την παραγωγή ιρανικής σχεδίασης drones σε ρωσικό έδαφος έχει εμβαθύνει τους στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών που υπόκεινται σε αυστηρές κυρώσεις και ενίσχυσε σημαντικά την εγχώρια βιομηχανία drones της Ρωσίας, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Στα δύο χρόνια από τότε που η Μόσχα συνήψε συμφωνία με την Τεχεράνη για ανταλλαγή τεχνολογίας και δημιουργία παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) στην περιοχή Ταταρστάν της Ρωσίας, η Ρωσία μπόρεσε να αυξήσει κατά πολύ τις δυνατότητές της για εγχώρια παραγωγή drone και τα χρησιμοποίησε για να χτυπήσει ουκρανικές πόλεις με εκατοντάδες UAV την ημέρα.

Η συνεργασία δημιούργησε επίσης ένα κρυφό δίκτυο πληρωμών που περιλάμβανε μεταφορές χρυσού από ενδιάμεσες χώρες για να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις, περιπλέκοντας τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους να επιβάλουν ελέγχους εξαγωγών.

Μία νέα έκθεση - που εκπονήθηκε από την C4ADS, μια ερευνητική ομάδα με έδρα την Ουάσιγκτον που μελετά ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας - ρίχνει φως στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο γεωπολιτικών αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η μετάβαση από τις εισαγωγές UAV στην τοπική κατασκευή UAV έπαιξε σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία», ανέφερε η έκθεση. Η συμφωνία επέτρεψε στη Ρωσία να κατασκευάσει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed-136 του Ιράν, ένα ελικοκίνητο σκάφος που πετά εκατοντάδες μίλια και προσκρούει σε έναν στόχο, μεταφέροντας 118 κιλά εκρηκτικών. Η Ρωσία το... ξαναβάφτισε Geran-2.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ουκρανίας, οι επιθέσεις που περιλαμβάνουν κατά μέσο όρο 100 drones τύπου Shahed τη νύχτα έχουν αυξηθεί κατά πολύ φέτος, με το περασμένο Σαββατοκύριακο να σημειώνονται μερικές από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με περίπου 300 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αριθμοί δείχνουν ότι η συμφωνία παραγωγής, η οποία στοίχισε στη Ρωσία περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, απέδωσε καρπούς.

Μια ανάλυση των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο - που διεξήχθη από την Dragonfly Intelligence, έναν πάροχο γεωπολιτικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας - διαπίστωσε ότι ο αριθμός των βλημάτων ανά επίθεση αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, από 60 την ημέρα μεταξύ Αυγούστου και Ιανουαρίου, σε 110 την ημέρα τους τελευταίους τρεις μήνες.

«Τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν τώρα πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, πέρα ​​από την προσιτότητα των κινητών ομάδων αεράμυνας της Ουκρανίας», ανέφερε η έκθεση που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι τα drones μετέφεραν επίσης μεγαλύτερα ωφέλιμα φορτία.

Πηγή: skai.gr

