Δεύτερο εμπορικό αεροσκάφος των ΗΠΑ δέχτηκε πυρά από συμμορίες καθώς πετούσε πάνω από την Αϊτή.

Η πτήση 935 της JetBlue από Πορτ-ο-Πρενς προς Νέα Υόρκη χτυπήθηκε από σφαίρα λίγο μετά την απογείωση - την ίδια ημέρα που ένα αεροπλάνο της Spirit Airlines δέχθηκε επίσης επίθεση πάνω από την πρωτεύουσα της Αϊτής.

Έρευνα που διεξήχθη μετά την πτήση του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Τζον Φ Κένεντι αποκάλυψε ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από σφαίρα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η JetBlue.

Το δεύτερο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε εκείνο κατά το οποίο η πτήση 951 της Spirit αναγκάστηκε να εκτραπεί προς τη Δομινικανή Δημοκρατία αφού χτυπήθηκε από πυρά από συμμορίες πάνω από την Αϊτή.

Είναι η τρίτη φορά μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες που αεροσκάφη που ταξιδεύουν πάνω από την πρωτεύουσα της Αϊτής δέχονται πυρά συμμοριών.

Τον περασμένο μήνα, ένα ελικόπτερο των Ηνωμένων Εθνών χτυπήθηκε από σφαίρες και αναγκάστηκε να επιστρέψει στο διεθνές αεροδρόμιο Toussaint Louverture καθώς κινούνταν πάνω από το Πορτ-ο-Πρενς.



Πηγή: skai.gr

