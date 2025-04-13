Λογαριασμός
Κρεμλίνο: Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ προχωρούν πολύ καλά αλλά μην περιμένετε άμεσα αποτελέσματα

«Όλα εξελίσσονται πολύ καλά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επισημαίνοντας ότι οι επαφές είναι σε εξέλιξη σε διάφορα επίπεδα

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι σχέσεις του με τις ΗΠΑ προχωρούν πολύ καλά, επισημαίνοντας ότι η ζημιά που έγινε στις σχέσεις με τη Μόσχα από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση ήταν σοβαρή.

«Όλα εξελίσσονται πολύ καλά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν. «Είναι γεγονός ότι η αναζωογόνηση των σχέσεων από το μηδέν είναι μία πολύ δύσκολη αποστολή που απαιτεί εντατικές διπλωματικές κι άλλες προσπάθειες».

Οι επαφές είναι σε εξέλιξη σε διάφορα επίπεδα, είπε ο Πεσκόφ, μεταξύ άλλων μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, των υπηρεσιών πληροφοριών και του απεσταλμένου του Πούτιν για επενδύσεις Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Αλλά, φυσικά, είναι αδύνατο να περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα», είπε ο Πεσκόφ, αναφερόμενος σε αυτό που αποκάλεσε ως ζημιά στις διμερείς σχέσεις υπό τον Μπάιντεν.

