Είναι μόλις 34 ετών, μουσουλμάνος και δηλώνει «δημοκράτης σοσιαλιστής». Ο Τραμπ τον αποκαλεί κομμουνιστή και απειλεί με κυρώσεις σε περίπτωση που ο Ζόχραν Μαμντάνι επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και κερδίσει τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Ο εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, κάτοικος Αστόρια στο Κουίνς, έχει καταφέρει να κερδίσει τις συμπάθειες των συμπολιτών του, εστιάζοντας σε προβλήματα της καθημερινότητας. Ζητά λογικά ενοίκια για όλους, δωρεάν λεωφορεία για τους μαθητές, σεβασμό για τους μετανάστες.

Μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, πριν να ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του, ελάχιστοι είχαν ακούσει το όνομά του. Αλλά η προεκλογική του παρουσία άλλαξε τα δεδομένα, ξανάδωσε για πολλούς νόημα στην πολιτική, ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή τη φορά περίπου 740.000 Νεοϋρκέζοι, από τα περίπου 4 εκατομμύρια ψηφοφόρων, έκαναν χρήση του δικαιώματος της «πρόωρης ψήφου» (Early Voting), πέντε φορές περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Την περασμένη Κυριακή πάνω από 90.000 εθελοντές βγήκαν στους δρόμους και χτύπησαν πάνω από 200.000 πόρτες για να διαφημίσουν το πρόγραμμά του. Ειδικά η νεολαία πρωτοστατεί στην εκστρατεία του. Έτσι κι αλλιώς για το 62% των ηλικίας κάτω των 30 ετών ερωτηθέντων Αμερικανών ο «σοσιαλισμός» είναι μια θετική έννοια.

Φόροι για τους πλούσιους

Σε μια περίοδο έντονης πόλωσης στις ΗΠΑ από τις πολιτικές του Τραμπ ο Μαμντάνι εκπέμπει ένα αισιόδοξο μήνυμα, μιλά για μια πόλη που θα δίνει σε όλους το δικαίωμα να ζήσουν με αξιοπρέπεια και δηλώνει ανοιχτά ότι θέλει να χρηματοδοτήσει τις εξαγγελίες του φορολογώντας τον πλούτο. Κατάφερε μάλιστα να μιλήσει και σε τμήματα της μεσαίας τάξης που έδειχναν κατά καιρούς ευάλωτα στον πειρασμό της MAGA ατζέντας. Ακόμα ένας λόγος να προκαλέσει τη μήνι του Τραμπ, που τον έχει δαιμονοποιήσει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί ότι σε περίπτωση εκλογής του Μαμντάνι θα κόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια προς την πόλη. Μιλάμε για μια πόλη με 300.000 υπαλλήλους και έναν προϋπολογισμό, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο εκείνου ολόκληρης της Γερμανίας.

Πάντως, πολλοί είναι αυτοί που αμφιβάλλουν αν η πρότασή του για φορολόγηση των πλουσίων θα εγκριθεί από την κυβερνήτη και το επιτελείο της. Ωστόσο, ο γεννημένος στην Ουγκάντα πολιτικός, που στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με τη χιπ-χοπ μουσική και έχει εργαστεί ως στεγαστικός σύμβουλος, προηγείται εδώ και εβδομάδες σταθερά στις δημοσκοπήσεις. Πίσω του ο πρώην κυβερνήτης, επίσης Δημοκρατικός Άντριου Κουόμο, που στηρίζεται από γνωστούς ευκατάστατους επιχειρηματίες, που φυσικά θέλουν να αποτρέψουν έναν σοσιαλιστή που μιλά για αναδιανομή του πλούτου στην ηγεσία του δήμου. Κατά του Μαμντάνι έχει στραφεί και το εβραϊκό λόμπι, λόγω της καταγωγής του, αλλά κυρίως εξαιτίας της ανοιχτής του υποστήριξης προς την Παλαιστίνη.

Μια μάχη προσανατολισμού

Αλλά αυτό δεν δείχνει να φοβίζει τους υποστηρικτές του. Όπως επισημαίνει, μιλώντας στην γερμανική τηλεόραση, ο Νταγκ Τουρέτσκι, πρώην συνεργάτης του γραφείου προϋπολογισμού της Νέας Υόρκης αυτή η μάχη «δεν έχει να κάνει τόσο με την πολιτική πλατφόρμα ενός μόνο υποψηφίου, όσο μάλλον με τη διασφάλιση ότι οι ελίτ των Οικονομικών και των ακινήτων δεν θα υπαγορεύουν πλέον τις πολιτικές της πόλης». Μια νίκη του Μαμντάνι θα είναι υπό αυτή την έννοια μια «μαχαιριά» για τον ίδιο τον Τραμπ και το μοντέλο πολιτικού που αυτός ενσαρκώνει.



Παράλληλα μια επικράτηση του εκπροσώπου της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών θα είχε επιπτώσεις και για τον ίδιο τον προσανατολισμό του κόμματος του, στον αγώνα εναντίον του δεξιού λαϊκισμού του Τραμπ. Ζητήματα όπως το κόστος ζωής και η κοινωνική δικαιοσύνη θα μπορούσαν στη συνέχεια να γίνουν βασικές προτεραιότητες για τους Δημοκρατικούς σε μελλοντικές εκλογές και σε εθνικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα αναμένονται για το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση θα ανακατέψουν την πολιτική τράπουλα στις ΗΠΑ και κυρίως εντός της ηγεσίας του λαβωμένου Δημοκρατικού Κόμματος, που είδε και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις της πρωτοβουλίας «No Kings» την κοινωνία να βρίσκεται αρκετά βήματα μπροστά της.



Πηγές: ARD, taz, DW

