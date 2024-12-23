Δημοσκόπηση στην Γερμανία μετά την επίθεση στο Μαγδεμβούργο

Μικρές μεταβολές στα ποσοστά των κομμάτων δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε μετά την επίθεση στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου. Ο καγκελάριος ωστόσο εξακολουθεί να χάνει σε δημοτικότητα, όπως και ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς, ενώ στους χαμένους συγκαταλέγεται τώρα και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ (SPD).

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί το σαφές προβάδισμά της με 31% (-0,5) και στη δεύτερη θέση φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 19,5% και χωρίς μεταβολή στα ποσοστά της. Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 16% (-0,5), οι Πράσινοι με 12,5% (+1), η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 8% επίσης χωρίς μεταβολή, οι Ελεύθεροι Δημοκράτες (FDP) στο όριο της εισόδου στην Bundestag με 5% και χωρίς μεταβολή και η Αριστερά με 3% (+0,5).

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής του Ινστιτούτου INSA Χέρμαν Μπίνκερτ, τα ποσοστά αυτά δε θα επαρκούσαν για κυβερνητικό συνασπισμό CDU/CSU - Πρασίνων, ενώ η AfD και το FDP φαίνονται να αυξάνουν τελευταία τα ποσοστά τους.

Στο ερώτημα της δημοτικότητας των πολιτικών, δημοφιλέστερος παραμένει ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD), με ποσοστό 53,4% και χωρίς μεταβολή και τον ακολουθούν ο αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) και πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ και ο πρωθυπουργός της Βόρειας - Ρηνανίας Βεστφαλίας Χέντρικ Βουστ. Ο Φρίντιχ Μερτς βρίσκεται στην 6η θέση με ποσοστό 39,8% και πτωτική τάση ενώ ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, με 33,7% και επίσης πτωτική τάση, περιορίζεται στην 18η θέση.

Τον ακολουθεί η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, η οποία φαίνεται ότι σηκώνει μεγάλο μέρος του βάρους των ευθυνών για την επίθεση στην αγορά του Μαγδεμβούργου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

