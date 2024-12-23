Ζελένσκι: Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας απέρριψε την προσφορά αποζημίωσης για τις απώλειες από τη ρωσική διαμετακόμιση φυσικού αερίου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο απέρριψε την προσφορά αποζημίωσης για τις απώλειες από τη συμφωνία διαμετακόμισης ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας που λήγει τέλος του μήνα.

«Του δώσαμε μια προσφορά για πιθανή αποζημίωση των Σλοβάκων ... για τις απώλειες από τη ρωσική διαμετακόμιση και για εναλλακτικές λύσεις διαμετακόμισης - οποιοδήποτε άλλο αέριο, όχι ρωσικό, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», δήλωσε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι «ο Φίτσο δεν ήθελε αποζημίωση για τους Σλοβάκους».

