Μαγδεμβούργο: Παραλείψεις, κενά και συνέπειες της επίθεσης

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Πολιτικές διαστάσεις ενόψει εκλογών

Η Γερμανία έχει βυθιστεί σε βαρύ πένθος μετά την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου την Παρασκευή, με πέντε νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες.Οι αποκαλύψεις για το ιδιαίτερα σύνθετο προφίλ του δράστη προκαλούν σοκ.



Συγχρόνως οι πολυάριθμες καταγγελίες σε βάρος του εδώ και πάνω από δέκα χρόνια στη Γερμανία το 2013, το 2014, το 2015 και το 2023, οι διαρκείς κρούσεις της Σαουδικής Αραβίας στις γερμανικές αρχές αλλά και ο επίσημος χαρακτηρισμός του ως «μη επικίνδυνου» από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος γεννούν εύλογα ερωτήματα για πιθανές ευθύνες των αρχών και ασκούν νέα πίεση στην κυβέρνηση εν μέσω προεκλογικού αγώνα.



Ερωτήματα για παραλείψεις και κενά ασφαλείας



Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά και σοβαρά. Γιατί οι γερμανικές αρχές και βάσει ποιων κριτηρίων κατέληξαν το 2023 στο συμπέρασμα ότι ο δράστης του Μαγδεμβούργου, ο 50χρονος Σαουδάραβας ψυχίατρος, κρίθηκε «μη επικίνδυνος»; Πώς του δόθηκε καθεστώς πρόσφυγα το 2016, ενώ το 2013 είχε προηγηθεί καταδικαστική απόφαση σε βάρος του και επιβολή ποινής;



Επίσης γιατί η Γερμανία απέρριψε να ανταποκριθεί στα διαρκή αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας για έκδοσή του; Πώς ξέφυγαν από το ραντάρ των αρχών οι αναρτήσεις του με σαφές εξτρεμιστικό περιεχόμενο σε κοινή θέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι ενώ μέλη της κοινότητας Σαουδάραβων εξόριστων και αποδήμων είχαν ενημερώσει τις αρχές; Γιατί οι γερμανικές αρχές σε διαφορετικές πόλεις και ομόσπονδα κρατίδια δεν συνεργάστηκαν ή δεν αντάλλαξαν επαρκώς πληροφορίες όλα αυτά τα χρόνια;



Ταυτόχρονα, ερωτήματα γεννώνται και ως προς τα κενά ασφαλείας στο Μαγδεμβούργο και ευρύτερα τις χριστουγεννιάτικες αγορές στη Γερμανία. Ήταν επαρκή τα μέτρα; Πώς κατάφερε με ευκολία ο δράστης να εισβάλει ανενόχλητος από την είσοδο έκτακτης ανάγκης; Είχε γίνει εκ των προτέρων αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, δεδομένου ότι οι μυστικές υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει για «αφηρημένο κίνδυνο» επιθέσεων;



Πολιτικός αναβρασμός στο Βερολίνο



Εκ των πραγμάτων η φετινή εορταστική περίοδος στη Γερμανία παίρνει άλλη τροπή και κάθε άλλο παρά εορταστική θα είναι για την πολιτική ηγεσία και τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου.



Στις 30 Δεκεμβρίου συνέρχεται εκτάκτως η επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων της γερμανικής Βουλής, όπου θα διεξαχθεί ακρόαση των αρμοδίων στις μυστικές υπηρεσίας της χώρας. Ταυτόχρονα η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ καλεί για την άμεση αναθεώρηση του νόμου που διέπει τη δράση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας αλλά και για τη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας στη Γερμανία πχ. με εισαγωγή, μεταξύ άλλων, βιομετρικών ελέγχων αναγνώρισης προσώπων και φωνών, κάτι που όπως λέει, στήριζαν οι Σοσιαλδημοκράτες και μπλόκαραν οι Φιλελεύθεροι στην κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς που διαλύθηκε.



Την ίδια ώρα οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μερτς, που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, καλούν εκ νέου για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου αλλά και για απελάσεις στα γερμανικά σύνορα. Το γεγονός ότι ο Σαουδάραβας δράστης είχε λάβει καθεστώς πρόσφυγα το 2016 είναι κάτι που θέτουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης.



Και όχι μόνο τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης. Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία μετατοπίζει ήδη την προεκλογική ατζέντα από την κακή οικονομική κατάσταση της Γερμανίας, που μέχρι πρότινος ήταν το κυρίαρχο θέμα, στο ζήτημα της μετανάστευσης και του ασύλου.



Το απόγευμα της Δευτέρας αναμένεται μεγάλη προεκλογική εκδήλωση της AfD με ομιλία της συμπροέδρου του κόμματος και υποψήφιας καγκελαρίου Αλίς Βάιντελ στο Μαγδεμβούργο. Σημειωτέον ότι στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ όπου βρίσκεται το Μαγδεμβούργο, το ποσοστό της AfD ξεπερνά το 30%.

