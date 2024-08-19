Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ παραμένει βαθιά ανήσυχος για την ευημερία του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, των μελών της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, διπλωματικών αποστολών και οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα που κρατούνται αυθαίρετα από τους Χούθι για περισσότερους από δύο μήνες και απαιτεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε επίσης έντονα την πρόσφατη εισβολή των Χούθι στις εγκαταστάσεις του Γραφείου του ΟΗΕ για την Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Σαναά. Σημειώνεται ότι οι Χούθι σήμερα παρέδωσαν το γραφείο του ΟΗΕ στον μόνιμο συντονιστή του διεθνούς οργανισμού στην Υεμένη για την ανθρωπιστική βοήθεια, Τζούλιεν Χάρνεϊς.

«Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους και τους νόμιμους εκπροσώπους τους», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ η ανθρωπιστική και αναπτυξιακή κατάσταση στην Υεμένη είναι θλιβερή, με πάνω από 18 εκατομμύρια ανθρώπους να υφίστανται τις συνέπειες της επισιτιστικής ανασφάλειας, των επιδημιών, του εκτοπισμού, των κατεστραμμένων υποδομών και των κρίσιμων οικονομικών συνθηκών.

Ο ΟΗΕ, ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ, εργάζεται ακούραστα για να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της κατάστασης στον λαό της Υεμένης, αλλά επιμένει ότι η ασφάλεια του προσωπικού πρέπει να είναι εξασφαλισμένη. «Τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι τους δεν πρέπει ποτέ να στοχοποιούνται, δεν πρέπει ποτέ να συλλαμβάνονται και δεν πρέπει ποτέ να κρατούνται κατά την εκτέλεση της εντολής μας», σημείωσε ο κ. Ντουζαρίκ.

Σύμφωνα με την αναφορά του μόνιμου συντονιστή του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη, το γραφείο του ΟΗΕ είναι στην αρχική του κατάσταση και αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια απογραφή. Ο κ. Χάρνεϊς επανέλαβε την έκκληση του για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλου του αυθαίρετα κρατούμενου προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών και των ΜΚΟ και του προσωπικού της κοινωνίας των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

