Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι έπληξε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου. Ακολούθησαν εκρήξεις που υποδηλώνουν την «παρουσία μεγάλων ποσοτήτων όπλων στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι τραυματίστηκαν έξι Λιβανέζοι και δύο παιδιά από τη Συρία.

Το κρατικό Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τους ερευνητικούς σταθμούς του στην κοιλάδα Μπεκάα για λόγους ασφαλείας, επειδή βλήματα που δεν εξερράγησαν έπεσαν σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στην πόλη Ναμπατία του νοτίου Λιβάνου. Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων (NNA), η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Σε αυτό το διάστημα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 585 άνθρωποι στον Λίβανο, κυρίως μαχητές της Χεζμπολάχ αλλά και τουλάχιστον 128 άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα συριακά υψίπεδα του Γκολάν έχουν χάσει τη ζωή τους 23 στρατιώτες και 26 άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

