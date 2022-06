Δανία: Συντριπτικό «ναι» για ένταξη στην κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική στη σκιά του Πούτιν

Οι παραδοσιακά ευρωσκεπτικιστές Δανοί ψήφισαν την Τετάρτη για την ένταξή τους στην κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική στη σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.



Σχεδόν τα δύο τρίτα των Δανών, ή σχεδόν το 67%, ψήφισαν την υπέρ της ένταξης στην κοινή αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.



Με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος η Δανία θα μπορεί στο εξής να συμμετέχει στις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και πολιτικές της ΕΕ.



Η ιδέα της συμμετοχής της Δανίας στις αμυντικές πολιτικές της ΕΕ υποστηρίχθηκε από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Μέτε Φρέντρικσεν και εννέα πολιτικά κόμματα. Ωστόσο, δύο ακροδεξιά κόμματα και ένα ακροαριστερό κόμμα ήταν αντίθετα σε αυτό.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση



Η ΕΕ χαιρέτισε την απόφαση του δανικού λαού για τη συμμετοχή της χώρας τους στην αμυντική πολιτική του μπλοκ.



Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, χαρακτήρισε την κίνηση ως «ιστορική απόφαση».



«Ακόμα ένα σημαντικό και επίκαιρο βήμα προς μια ισχυρότερη ΕΕ με μια ακόμη ισχυρότερη Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας», ανέφερε ο Μπορέλ στο Twitter.



Μέλος της ΕΕ από το 1973, η Δανία διεξήγαγε δημοψήφισμα για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. Στην ψηφοφορία, υπογράφηκε ειδική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Δανίας με την απόφαση «απόρριψης» της συμφωνίας.



Σύμφωνα με τη τότε συμφωνία, η Δανία είχε το δικαίωμα να ακολουθεί τις δικές της πολιτικές για την άμυνα, το συνάλλαγμα, την ιθαγένεια της ΕΕ και το δικαστικό σύστημα της ΕΕ και αποφάσισε να υπόκειται στους κανόνες της ΕΕ σε άλλα θέματα.

