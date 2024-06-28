Δήλωση υπέρ λύσης ΔΟΔ και στενής σχέσης με Κύπρο από τον Κάμερον

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Βιντεοσκοπημένη δήλωση με την οποία εκφράζει στήριξη στη λύση του Κυπριακού στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, τονίζει τη σημασία της διμερούς σχέσης και επαινεί τη βρετανοκυπριακή παροικία εξέδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον.

Η δήλωση κοινοποιήθηκε μέσω της σελίδας στο Facebook της επί σειρά ετών βουλεύτριας βορείου Λονδίνου των Συντηρητικών Τερέζα Βίλιερς, τη γνωστή για την φιλοκυπριακή της δράση πολιτικό που επαναδιεκδικεί την έδρα της περιφέρειας Chipping Barnet στις εκλογές της 4ης Ιουλίου.

Ο λόρδος Κάμερον αναφέρει: «Έχουμε μία ακμάζουσα κοινότητα άνω των 300.000 Κυπρίων εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκτιμώ πολύ την πλούσια συνεισφορά σας στον εθνικό μας βίο σε τόσους πολλούς διαφορετικούς τομείς. Το ΗΒ έχει επί μακρώ μία στενή σχέση με την Κύπρο και είμαι υπερήφανος που αυτή η Συντηρητική κυβέρνηση έχει υπογράψει ένα μνημόνιο συναντίληψης με την Κύπρο για να πάμε τη συνεργασία μας στο επόμενο επίπεδο. Μέσω αυτής της συμφωνίας θα ενισχύσουμε την ερευνητική συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμιά μας και θα δώσουμε ώθηση σε εμπορικές ευκαιρίες σε πράγματα όπως επαγγελματικές υπηρεσίες και ναυτιλία.

»Υπό μία κυβέρνηση Συντηρητικών, το ΗΒ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους Κύπριους στις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν μία δίκαιη και με διάρκεια λύση σύμφωνη προς τις υφιστάμενες παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών μίας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ωφελείται από την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της και θα εργαστούμε να εμβαθύνουμε τους δεσμούς εμπορίου και φιλίας μεταξύ του ΗΒ και της Κύπρου».

Ο λόρδος Κάμερον κατέληξε σημειώνοντας πως η Τερέζα Βίλιερς έχει υπάρξει «μία πιστή υποστηρίκτρια της κυπριακής κοινότητας και μια δυνατή φωνή στο κοινοβούλιο», εκφράζοντας την ελπίδα οι Βρετανοκύπριοι ψηφοφόροι να την ψηφίσουν την προσεχή Πέμπτη.

Χαιρετίζοντας τη δήλωση του απερχόμενου Υπουργού Εξωτερικών, η κα Βίλιερς τη χαρακτήρισε ενδεικτική της πάγιας προσπάθειάς της να μιλά για την Κύπρο στα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια, δηλώνοντας χαρούμενη που εξασφάλισε τη δήλωση του Ντέιβιντ Κάμερον περί στήριξης λύσης στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

«Η δήλωση έρχεται μετά από τη δέσμευση στο προεκλογικό μανιφέστο των Συντηρητικών να εργαστούν για διπλωματική πρόοδο στο Κυπριακό», σχολίαζε η υποψήφια των Τόρις, προσθέτοντας πως απευθύνει κάλεσμα στους Κύπριους ψηφοφόρους να της δώσουν την υποστήριξή τους ώστε να συνεχίσει να εργάζεται για την προώθηση μιας ελεύθερης και ενωμένης Κύπρου. «Κανένας άλλος υποψήφιος δεν μπορεί να αντιπαραβάλλει το ιστορικό μου 25 ετών δέσμευσης σε αυτό το θέμα», κατέληξε.

