Δηλώσεις Μακρόν στην τελετή για την απόβαση της Νορμανδίας

Η Γαλλία και οι σύμμαχοι της είμαστε το πλευρό της Ουκρανίας, είπε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της τελετής του εορτασμού της 80ης επετείου από την απόβαση της Νορμανδίας, παρουσία ηγετών της διεθνούς κοινότητας.
«Είμαστε εδώ και δεν θα αποδυναμωθούμε», είπε ο Μακρόν στην ομιλία του, παρόντος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι και της συζύγου του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν νωρίτερα σε μια άλλη τελετή για την απόβαση της Νορμανδίας είπε ότι η Ουκρανία, που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, δέχθηκε εισβολή από έναν «τύραννο που έχει πρόθεση να κυριαρχήσει» και ότι η δημοκρατία κινδυνεύει περισσότερο από κάθε άλλη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
