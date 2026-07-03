Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας Στεφανί Ριστ δήλωσε σήμερα ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα και πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί.

Όπως είπε η ίδια στο δίκτυο TF1, υπήρξε μια ιδιαίτερη αύξηση στους θανάτους ανθρώπων μεγαλύτερων των 45 ετών.

Η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων στη Γαλλία αυξήθηκε κατά σχεδόν 30% και κατά 62% μόνο στην περιοχή του Παρισιού την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου, στην κορύφωση του καύσωνα.

Στην τελευταία της έκθεση, η υπηρεσία ανέφερε «αύξηση 29,1%, που αντιστοιχεί σε 2.025 επιπλέον θανάτους σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα», προσθέτοντας ότι αυτός ο τελευταίος αριθμός ήταν σίγουρα «υποτιμημένος».

Η εκτίμηση του αριθμού των νεκρών βασίζεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικά πιστοποιητικά θανάτου, τα οποία αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από τους μισούς θανάτους σε εθνικό επίπεδο.

Η αύξηση του 30%, ωστόσο, είναι πιο αντιπροσωπευτική της κλίμακας των συνεπειών στην υγεία αυτού του καύσωνα, ο οποίος έπληξε τη Γαλλία για περίπου δέκα ημέρες και αποδείχθηκε πρωτοφανής, με τρεις από τις πιο ζεστές ημέρες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

«Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μεταξύ αυτών των 2.025 θανάτων, (...) υπάρχει αύξηση 91% στους θανάτους στο σπίτι σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα», δήλωσε η υπουργός Υγείας.

Ο πρωτοφανής καύσωνας που έπληξε τη Γαλλία στα τέλη Ιουνίου δημιούργησε αφόρητες συνθήκες σε πολλά σπίτια. Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται ξανά για το Σαββατοκύριακο.

Χθες, εκτυλίχτηκαν σκηνές χάους με σπρωξίματα και καβγάδες, στα καταστήματα που έβγαλαν σε προσφορά 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά.

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, οι παρεμβάσεις για τη θερμοπληξία και την αφυδάτωση αυξήθηκαν έξι και τέσσερις φορές αντίστοιχα, σύμφωνα με την οργάνωση SOS Médecins.

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι υγειονομικές αρχές και η κυβέρνηση τονίζουν το πρόβλημα των θανάτων στο σπίτι κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Ο καύσωνας του 2003 σκότωσε 15.000 ανθρώπους στη Γαλλία, κυρίως ηλικιωμένους, πολλοί από τους οποίους πέθαναν σε οίκους ευγηρίας, αλλά και στα σπίτια τους.

Ο καύσωνας του Ιουνίου θεωρείται πιο έντονος, αλλά οι επιπτώσεις του στην υγεία ήταν λιγότερο σοβαρές, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

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