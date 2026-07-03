Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ουκρανικά πλήγματα που είχαν στόχο δύο περιφέρειες της Ρωσίας που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, την επομένη ρωσικής μαζικής επίθεσης στο Κίεβο που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους.

Σήμερα το πρωί «οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγμα με πυραύλους κατά της Μπέλγκοροντ», πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βαλεντίν Ντέμιντοφ σε ανακοίνωσή του στο Telegram.

«Δυστυχώς μια κάτοικος σκοτώθηκε», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η επίθεση είχε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις «μη στρατιωτικής υποδομής» και προκάλεσε διακοπές υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σε αυτήν την πόλη των άνω των 300.000 κατοίκων.

The Michurinska thermal power plant in Belgorod was struck this morning. Locals reporting power outages. pic.twitter.com/Zx6aS98gjx — WarTranslated (@wartranslated) July 3, 2026

🇺🇦🇷🇺 In Belgorod, after a missile strike, there were power and water outages



In the city, electricity is supplied by two substations. pic.twitter.com/CnPAVBsgaT — Visioner (@visionergeo) July 3, 2026

Παράλληλα στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα σε επιθέσεις «drones–καμικάζι», σύμφωνα με τον υπηρεσιακό περιφερειακό κυβερνήτη Γεγκόρ Κοβάλτσουκ.

Συνολικά η Ρωσία κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή 155 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από τις περιφέρειές της και την προσαρτημένη Κριμαία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Επίθεση στο Κίεβο

Τα πλήγματα αυτά ήρθαν την επομένη της χειρότερης ρωσικής επίθεσης με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους που είχε στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή στο Κίεβο, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Το Κίεβο δεσμεύτηκε χθες να προβεί σε αντίποινα στη Μόσχα, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεχίσει τις επιθέσεις της.

Πάνω από 4 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία εξαπολύει τακτικά μαζικά πλήγματα με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους στην Ουκρανία και στην πρωτεύουσά της.

Σε αντίποινα για τα ρωσικά πλήγματα, η Ουκρανία αύξησε τις επιθέσεις της σε διυλιστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στη Ρωσία, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων στη χώρα.

Οι συνομιλίες για μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης έχουν περιέλθει σε τέλμα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο, ύστερα από αρκετούς γύρους συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, οι οποίοι δεν κατέληξαν σε ουσιαστική πρόοδο.

Πηγή: skai.gr

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