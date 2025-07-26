Διεθνής Διάσκεψη για την Παλαιστίνη – Οι Ομάδες Εργασίας θα χαράξουν την πορεία προς τη λύση των δύο κρατών

Σειρά υψηλού επιπέδου ομάδων εργασίας που θα συγκληθούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρηνική Επίλυση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη υπό τη συμπροεδρία της Γαλλίας και της Σ. Αραβίας από τις 28 έως τις 30 Ιουλίου 2025. Tην Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Λοβέρδος.

Υπό την προεδρία περιφερειακών και διεθνών εταίρων, οι συνεδριάσεις θα καλύψουν κρίσιμα ζητήματα όπως η ανθρωπιστική βοήθεια, η ανοικοδόμηση, η οικονομική βιωσιμότητα, η περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας και η επαναπλαισίωση των αφηγήσεων γύρω από τη σύγκρουση.

Στην Ομάδα Εργασίας 5 για την Ανθρωπιστική Δράση και την Ανοικοδόμηση, η Αίγυπτος και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να τονίσουν τον επείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης της «καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης» στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Επικαλούμενοι την έκθεση του IPC της 12ης Μαΐου, που προειδοποιεί για επικείμενο λιμό στο σύνολο του πληθυσμού της Γάζας, οι συμπροεδρεύοντες θα επαναβεβαιώσουν τη θέση του Γενικού Γραμματέα ότι «η είσοδος της βοήθειας πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα, η προστασία του ανθρωπιστικού προσωπικού να διασφαλιστεί, και οι επιχειρήσεις να διέπονται πλήρως από τις ανθρωπιστικές αρχές: της ανθρωπιάς, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας».

Οι εργασίες θα εξετάσουν επίσης τη νέα πρόταση του Ισραήλ για τη διανομή της βοήθειας, την οποία τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ήδη χαρακτηρίσει «ανεφάρμοστη, ασύμβατη με τις ανθρωπιστικές αρχές και αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο». Οι συμμετέχοντες αναμένεται να τονίσουν ότι η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να υπόκειται σε πολιτικές ή στρατιωτικές σκοπιμότητες.

Το σοβαρό χρηματοδοτικό έλλειμμα της UNRWA -ύψους 450 εκατ. δολαρίων σε προϋπολογισμό 880 εκατ.- θα βρεθεί στο επίκεντρο, με εκκλήσεις για διαρκή και προβλέψιμη χρηματοδότηση, ώστε να συνεχίσει η Υπηρεσία να εκπληρώνει την αποστολή της εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης στην 75ετή ιστορία της.

Κεντρική θέση θα λάβει επίσης το Αραβοϊσλαμικό Σχέδιο Ανοικοδόμησης, το οποίο έχει υιοθετηθεί από τον ΟΑΕ και τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Το σχέδιο προβλέπει φάσεις άμεσης αποκατάστασης διάρκειας έξι μηνών και μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση πέντε ετών, με χρηματοδότηση ύψους 53 δισ. δολαρίων, τη δημιουργία διεθνούς καταπιστευματικού ταμείου και την ενίσχυση του ρόλου της Παλαιστινιακής Αρχής υπό διεθνή εποπτεία.

Στην Ομάδα Εργασίας 6 για τη Διατήρηση της Λύσης των Δύο Κρατών, υπό την προεδρία της Τουρκίας, θα υπογραμμιστεί η αυξανόμενη απειλή κατά της βιωσιμότητας του οράματος αυτού λόγω της επέκτασης των εποικισμών, των αναγκαστικών εκτοπισμών και των προσπαθειών ντε φάκτο προσάρτησης. Οι συμμετέχοντες θα προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για την «επαναβεβαίωση της εδαφικής ακεραιότητας, της συνοχής και της βιωσιμότητας ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους» και θα στηρίξουν την αναγνώριση του και την πλήρη ένταξη του στον ΟΗΕ.

Η Ομάδα Εργασίας 4, υπό την προεδρία της Ιαπωνίας και της Νορβηγίας, θα επικεντρωθεί στην Οικονομική Βιωσιμότητα του παλαιστινιακού κράτους. Οι συζητήσεις θα επιδιώξουν να ενισχύσουν θεσμικά και δημοσιονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή και να υποστηρίξουν την ιδιωτική οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις, αναθεώρησης του Πρωτοκόλλου του Παρισιού και δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης, με μείωση της εξάρτησης από το Ισραήλ και πρόσβαση στους φυσικούς πόρους της Περιοχής C.

Στην Ομάδα Εργασίας 3 για τις Διατυπώσεις της Ειρήνης, υπό την προεδρία του Κατάρ και του Καναδά, θα αναδειχθεί η σημασία μιας κοινής, συμπεριληπτικής αφήγησης που να προάγει την αμοιβαία αναγνώριση, να αντιπαρατίθεται στη ρητορική μίσους και να καλλιεργεί κουλτούρα ειρηνικής συνύπαρξης. Οι συμμετέχοντες θα προτείνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση ειρήνης, στην υπεύθυνη δημοσιογραφία και στην προώθηση προσωπικών ιστοριών που αναδεικνύουν την κοινή ανθρωπιά των δύο λαών.

Στην Ομάδα Εργασίας 8 για την Πρωτοβουλία Ημέρας Ειρήνης, με συμπροεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου, θα διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο Πακέτο Στήριξης της Ειρήνης, το οποίο θα ενεργοποιηθεί την ημέρα σύναψης οριστικής συμφωνίας. Η πρωτοβουλία, που εγκαινιάστηκε το 2023, βασίζεται στην Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία και την πρόταση της ΕΕ του 2013 για στήριξη. Το πακέτο θα περιλαμβάνει πολιτικά, οικονομικά και περιφερειακά μέτρα εξομάλυνσης και συνεργασίας.

Τα αποτελέσματα των εργασιών των ομάδων θα τροφοδοτήσουν το τελικό κείμενο συμπερασμάτων της Διάσκεψης, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί στην καταληκτική σύνοδο της 30ής Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.