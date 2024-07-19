Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ δεσμεύτηκε σήμερα ότι η χώρα θα εκδικηθεί «αποφασιστικά» για την επίθεση με drone, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, και η οποία άφησε έναν νεκρό κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Τελ Αβίβ.

«Όπως έχουμε δείξει μέχρι σήμερα, αυτή τη φορά και πάλι το (ισραηλινό) σύστημα άμυνας και ασφάλειας θα κάνει να πληρώσει αποφασιστικά και αιφνιδιαστικά όποιον επιχειρήσει να βλάψει το Ισραήλ ή να στείλει τρομοκράτες εναντίον του», τόνισε ο Γκάλαντ με ανάρτησή του στο X.

Ένα ιρανικής κατασκευής drone μεγάλου βεληνεκούς έπληξε το κέντρο του Τελ Αβίβ τις πρώτες ώρες της σημερινής ημέρας στην επίθεση αυτή, από την οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν ελαφρά άλλοι τέσσερις, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Μια δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ την Παρασκευή το μεσημέρι με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν. Όπως ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ, έξαπέλυσε πίθεση με πυραύλους σε τρεις κοινότητες στο ισραηλινό έδαφος και συγκεκριμένα στις Abirim, Neve Ziv και Manot.

Πηγή: skai.gr

