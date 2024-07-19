Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία καθώς τουριστικό σκάφος που μετέφερε 110 άτομα βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Μαρμαρά, στην Τουρκία, αφού έπιασε φωτιά.
Σύμφωνα με την Daily Mail η οποία ανήρτησε και βίντεο από το συμβάν, αμέσως αφότου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά πολλοί επιβάτες πήδηξαν στο νερό για να γλιτώσουν, ενώ άλλοι έτρεξαν προς άλλα παραπλέοντα σκάφη.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
