Τουριστικό σκάφος στον Μαρμαρά έπιασε φωτιά και βυθίστηκε - Αγώνας για τη διάσωση των 110 επιβατών - Δείτε βίντεο

Αμέσως αφότου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά πολλοί επιβάτες πήδηξαν στο νερό για να γλιτώσουν, ενώ άλλοι έτρεξαν προς άλλα παραπλέοντα σκάφη

Σκάφη Τουρκία

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία καθώς τουριστικό σκάφος που μετέφερε 110 άτομα βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Μαρμαρά, στην Τουρκία, αφού έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με την Daily Mail η οποία ανήρτησε και βίντεο από το συμβάν, αμέσως αφότου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά πολλοί επιβάτες πήδηξαν στο νερό για να γλιτώσουν, ενώ άλλοι έτρεξαν προς άλλα παραπλέοντα σκάφη.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά σκάφος Τουρκία
