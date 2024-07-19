Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία καθώς τουριστικό σκάφος που μετέφερε 110 άτομα βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Μαρμαρά, στην Τουρκία, αφού έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με την Daily Mail η οποία ανήρτησε και βίντεο από το συμβάν, αμέσως αφότου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά πολλοί επιβάτες πήδηξαν στο νερό για να γλιτώσουν, ενώ άλλοι έτρεξαν προς άλλα παραπλέοντα σκάφη.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

BREAKING: A tourist yacht carrying 110 people sank off the coast Marmaris, Turkey after catching fire.



Many passengers jumped into the water to escape the blaze, while others ran to the other boats. There are no reports of casualties at this time.



🎥 nexta_tv pic.twitter.com/PvoS5HuTCo — Daily Mail Online (@MailOnline) July 19, 2024

Πηγή: skai.gr

