Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξέφρασε το Σάββατο την αλληλεγγύη της προς το Ιράν, καθώς αυτό δεχόταν επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, προειδοποιώντας με ανακοίνωσή της για οδυνηρές συνέπειες στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν η ίδια θα εμπλακεί στη σύγκρουση των ΗΠΑ-Ισραήλ με την Τεχεράνη.

Η σιιτική μουσουλμανική οργάνωση που έχει εμπλακεί σε πολυάριθμες συγκρούσεις με το Ισραήλ από την ίδρυσή της από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης το 1982, αποδυναμώθηκε σοβαρά από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2024, οπότε και σκοτώθηκε μεταξύ άλλων ο ηγέτης της, Χασάν Νασράλα.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τη Βηρυτό ότι θα πλήξει σκληρά τον Λίβανο, στοχεύοντας πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, εάν η Χεζμπολάχ εμπλακεί σε οποιονδήποτε πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι οι συνέπειες του αμερικανοϊσραηλινού σχεδίου θα «επηρεάσουν τους πάντες χωρίς εξαίρεση, εάν δεν αντιμετωπιστεί». «Είμαστε βέβαιοι ότι ο αμερικανικός και ισραηλινός εχθρός θα δεχθούν ισχυρό πλήγμα», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί από κανέναν να παρασύρει τον Λίβανο σε «περιπέτειες που απειλούν την ασφάλεια και την ενότητά του», στέλνοντας έμμεσο μήνυμα προς τη Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τα πλήγματα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, ο Σαλάμ έκανε λόγο για «σοβαρές εξελίξεις» στην περιοχή και κάλεσε «όλους τους Λιβανέζους να ενεργήσουν με σύνεση και πατριωτισμό, θέτοντας τον Λίβανο και τα συμφέροντα του λιβανικού λαού πάνω από κάθε άλλη σκοπιμότητα».



Πηγή: skai.gr

