Die Partei: Ένα είναι το κόμμα (της σάτιρας)!

«Η γνώμη σας δεν μας νοιάζει» (Ihre Meinung ist uns egal) είναι ένα από τα κύρια προεκλογικά συνθήματα για «Το Κόμμα» (Die Partei), ένα από τα 29 πολιτικά κόμματα που κατεβαίνουν στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, στη Γερμανία. Πρόκειται ξεκάθαρα για μία ανατροπή της κοινότοπης δέσμευσης «Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς» (Ihre Meinung ist uns wichtig) που ακούμε συχνά σε έναν προεκλογικό αγώνα, αλλά και σε προωθητικές ενέργειες ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, εμπνευστής, ιδρυτής και αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής στο κόμμα «Die Partei» είναι ο δημοσιογράφος Μάρτιν Ζόνεμπορν, άλλοτε αρχισυντάκτης του σατιρικού περιοδικού Titanic. Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του αποφοίτησε από ιδιωτικό γυμνάσιο Ουρσουλίνων, υπηρέτησε στον γερμανικό στρατό, σπούδασε δημοσιογραφία και πολιτικές επιστήμες σε τρεις διαφορετικές πόλεις και όλα αυτά έχουν συμβεί πράγματι, δηλαδή δεν πρόκειται περί σάτιρας.

Στο 1% «Το Κόμμα», αλλά παραμένει απτόητο

Στις δημοσκοπήσεις το κόμμα Die Partei κυμαίνεται γύρω στο 1%, άρα δεν αναμένεται να υπερβεί το όριο του 5% που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την είσοδο στη Βουλή. Αλλά αυτό δεν πτοεί τον Ζόνεμπορν. Άλλωστε τα πήγε περίφημα στις ευρωεκλογές -για τις οποίες ο εκλογικός νόμος στη Γερμανία μετά από σχετική απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν προβλέπει όριο εκπροσώπησης- και εκλέγεται σταθερά ευρωβουλευτής από το 2014.

Ως μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής για τις σχέσεις της ΕΕ με την κορεατική χερσόνησο ο Μάρτιν Ζόνεμπορν δεν διέπρεψε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει τον χρόνο του στις Βρυξέλλες. Έχει ήδη γράψει δύο βιβλία για την Ευρώπη, που γνώρισαν εκδοτική επιτυχία. Λιγότερο επιτυχείς ήταν οι πολιτικές του πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, η πρότασή του για «συρρίκνωση» αντί για «διεύρυνση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ή ακόμα η παρέμβασή του στην εκλογή προέδρου της Ομοσπονδιακής Γερμανίας το 2017, όταν πρότεινε ως υποψήφιο τον μπαμπά του, Ένγκελμπερτ Ζόνεμπορν. Φαίνεται όμως ότι η Γερμανία δεν ήταν ώριμη για μία τέτοια εξέλιξη κι έτσι ο Ζόνεμπορν ο πρεσβύτερος δεν εξελέγη στο ύπατο αξίωμα της πολιτείας. Ωστόσο, αργότερα απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στην πολιτική ως υποψήφιος με το Κόμμα των Πειρατών για το γερμανικό Κοινοβούλιο.

Πηγή: skai.gr

