Η αυστριακή αστυνομία έδωσε πριν από λίγο και πάλι στην κυκλοφορία τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βιέννης, αφού διεξήγαγε ενδελεχή έρευνα έπειτα από απειλητικά μηνύματά που έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ο σταθμός εκκενώθηκε και διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων για περίπου δύο ώρες, προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητες έρευνες, μεταξύ άλλων για εκρηκτικά.
Videos from @BashaReport— Basha باشا (@BashaReport) March 3, 2025
🚨 Update from Austria: Police have deployed ISR drones over Vienna Central Station (Hauptbahnhof) as the area remains completely shut down. Ambulances and EMS vehicles are rushing to the scene, but no sounds of explosions or gunfire have been reported. https://t.co/h75Ngzyi5W pic.twitter.com/GlUyyiGjTF
❗️BOMB THREAT: Austrian Police Seal Off Vienna Station— RT_India (@RT_India_news) March 3, 2025
Heavily armed officers are currently at the scene with helicopters circulating above the station. pic.twitter.com/yXh7oJNz3T
#Breaking Vienna, March 3, 2025 – 5:05 PM Local Time — Vienna Central Station (Hauptbahnhof) has been evacuated following a serious security threat, prompting a large-scale police operation involving Austria’s elite counterterrorism unit, EKO Cobra. Train services are suspended… pic.twitter.com/PF2m1w7fah— Basha باشا (@BashaReport) March 3, 2025
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.