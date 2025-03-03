Λογαριασμός
Αυστρία: Λήξη συναγερμού στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βιέννης μετά τα απειλητικά μηνύματα - Δείτε βίντεο

Ο σταθμός εκκενώθηκε και διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων για περίπου δύο ώρες, προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητες έρευνες, μεταξύ άλλων για εκρηκτικά.

UPDATE: 19:25
Αυστρία - αστυνομία

Η αυστριακή αστυνομία έδωσε πριν από λίγο και πάλι στην κυκλοφορία τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βιέννης, αφού διεξήγαγε ενδελεχή έρευνα έπειτα από απειλητικά μηνύματά που έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο σταθμός εκκενώθηκε και διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων για περίπου δύο ώρες, προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητες έρευνες, μεταξύ άλλων για εκρηκτικά.

