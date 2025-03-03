Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε έως δέκα ακόμη τραυματίστηκαν, όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κέντρο του Μανχάιμ, στη Γερμανία.

Ο οδηγός έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος, ενώ, σύμφωνα με την BILD έχει γερμανική υπηκοότητα και είναι 40 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, πρόκειται για άνδρα ο οποίος πάσχει από ψυχική νόσο.

Στην περιοχή του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, καθώς οι Αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να υπήρχαν περισσότεροι δράστες. Ζητούν δε από τους πολίτες να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο εάν πρόκειται για ατύχημα ή εσκεμμένη, τρομοκρατική ενέργεια.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από το περιστατικό δείχνουν δεκάδες τρομοκρατημένους πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους, ενώ άλλοι εγκαταλείπουν άρον-άρον τα κτίρια.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

🚨 Terror in Mannheim? Driver plows into crowd—investigation underway



A car rammed into a large group of pedestrians in Mannheim, Germany, in what authorities are treating as a potential terror attack.



🔎 Details still emerging, but this comes less than a year after an… pic.twitter.com/5E7MFYZbJY — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2025

Σύμφωνα με τον Guardian, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δημοφιλούς περιόδου του καρναβαλιού στη Γερμανία.

Μια τοπική αγορά καρναβαλιού στο Mannheim άνοιξε την περασμένη Πέμπτη και χθες πραγματοποιήθηκε παρέλαση. Μια άλλη παραδοσιακή εκδήλωση καρναβαλιού στο δρόμο είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, ανέφερε η Welt.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σημείο και ένα αστυνομικό ελικόπτερο να επιχειρεί από αέρος.

Η γερμανική αστυνομία παρέμεινε σε εγρήγορση για τις φετινές καρναβαλικές παρελάσεις, αφού λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με την μαχητική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος κάλεσαν για επιθέσεις.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό ήταν σκόπιμη επίθεση, αυτές οι πρώτες αναφορές προκαλούν συναγερμό μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με οχήματα να πέφτουν σε πεζούς τους τελευταίους μήνες.

Τον Φεβρουάριο, ένας άνδρας έπεσε με αυτοκίνητο πάνω σε μια ομάδα διαδηλωτών στο Μόναχο, σκοτώνοντας δύο άτομα.

Τον Δεκέμβριο, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μαγδεμβούργο όταν ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητο στα πλήθη σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά.

🇩🇪 In Mannheim, Germany, police have cordoned off the city center. Multiple people are injured. The driver has been arrested. The background of the incident is still unclear. pic.twitter.com/kY5h1zxUaV — Update NEWS (@UpdateNews724) March 3, 2025

Auto rast in #Mannheim in Menschenmenge : Offenbar ein Toter, mehrere Verletzte pic.twitter.com/GYOL7MdNbl — Info24 (@Info24de) March 3, 2025

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ,Guardian

