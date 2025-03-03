Ουκρανία: Απολύτως απαράδεκτη η αποστολή κλιμακίου της ΙΑΕΑ στην Ζαπορίζια

Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι η αποστολή κλιμακίου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας μέσω κατεχόμενων εδαφών είναι απολύτως απαράδεκτη.

Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Χέρμαν Γκαλουσένκο απέστειλε επιστολή στον επικεφαλής της αναφερόμενης υπηρεσίας Ραφαέλ Γκρόσι καλώντας τον να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της ΙΑΕΑ με το νόμο.

“Η κυκλική εναλλαγή…, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση των ουκρανικών αρχών και αποτελεί παραβίαση της ουκρανικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας”, αναφέρει η επιστολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

