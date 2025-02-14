Διάσκεψη Μονάχου: Συνάντηση Τζέι Ντι Βανς με Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Οι σύμμαχοι και η Ουκρανία πρέπει να προετοιμάσουν ένα σχέδιο για το πώς να σταματήσουν τον Πούτιν επισήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ ότι το Κίεβο θέλει «πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας» πριν πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο, να εργαστούμε περισσότερο και να προετοιμάσουμε το σχέδιο (για) πώς να σταματήσουμε τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι μετά τη συνάντηση στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια του Μονάχου.

Σημείωσε ότι είχε μια καλή συνομιλία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για μια πραγματική ειρήνη. Οι αμερικανικές και ουκρανικές ομάδες θα συνεχίσουν να εργάζονται για συμφωνία όσον αφορά τις πολύτιμες γαίες είπε.

«Είναι η πρώτη μας συνάντηση, όχι η τελευταία» δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεμήνυσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες μόνο όταν το Κίεβο συμφωνήσει σε ένα κοινό σχέδιο με τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Διευκρίνισε ότι αρνείται να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους, αλλά αποκλειστικά με τον πρόεδρο της Ρωσίας εάν τηρηθούν οι προϋποθέσεις.

Η ουκρανική ομάδα και η ομάδα των ΗΠΑ ακόμα εργάζονται στο κρίσιμο προσχέδιο για τις ουκρανικές σπάνιες γαίες, απομένουν προς αποσαφήνιση κάποιες λεπτομέρειες, ανέφεραν δύο μέλη της ουκρανικής αποστολής σύμφωνα με το Reuters.

«Ειρηνευτική συμφωνία χωρίς Ουκρανία και Ευρώπη δεν είναι καλή ιδέα»

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία ενίσχυσε την ενότητα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και είναι περήφανος που η Ουκρανία είναι μέρος μιας «τόσο δυνατής» Ευρώπης. Προειδοποίησε ότι είναι σημαντικό να μην χαθεί «αυτή η ενότητα».

«Η σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς την Ουκρανία ή την Ευρώπη δεν είναι καλή ιδέα» ξεκαθάρισε, αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που είπε την Τετάρτη ότι μίλησε με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν οι δύο τους συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Oι ουκρανικές σπάνιες γαίες

Νωρίτερα σήμερα Παρασκευή, η Ουκρανία παρέδωσε στις ΗΠΑ τις προτάσεις της για την πολυδιαφημισμένη συμφωνία για τα φυσικά ορυκτά.



Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είπε στο Fox ότι μια τέτοια συμφωνία «θα συνέδεε την ουκρανική οικονομία με αυτή των ΗΠΑ, διασφαλίζοντας ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα λαμβάνουν επιστροφή για τα χρήματα που καταβάλλουν».



Νωρίτερα ο Ζελένσκι συναντήθηκε επίσης με αντιπροσωπεία Αμερικανών γερουσιαστών.



Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι εξέφρασε τις ευχαριστίες του για «για τη δικομματική υποστήριξη που έλαβε η Ουκρανία από την αρχή της ευρείας κλίμακας εισβολής και για τις συνεισφορές που έγιναν για την προστασία χιλιάδων ζωών».



«Η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο και συνεχίζει να κλιμακώνει τις παγκόσμιες εντάσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία. Μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τους είπε.

«Οπλίστε την Ουκρανία μέχρι τα δόντια»

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι οπλισμένη «μέχρι τα δόντια» για να αποτρέψει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκαλώντας την Ουκρανία τον «σύμμαχο που περίμενα όλη μου τη ζωή».



«Νομίζω ότι [ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ] θα βρει έναν τρόπο να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, με τρόπο που ο Πούτιν θα ήταν ανόητος να το ξανακάνει», είπε ο Γκράχαμ κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ την Παρασκευή στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου στη Γερμανία.



«Πώς θα αποτρέψετε τον Πούτιν; Οπλίζετε αυτόν τον τύπο μέχρι τα δόντια», είπε ο Γκράχαμ, δείχνοντας τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



«Ας οπλίσουμε αυτόν τον τύπο, ας κάνουμε τη συμφωνία για τα ορυκτά για να έχετε αμερικανικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο Πούτιν δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Εάν υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία για τα ορυκτά, τότε ο Πούτιν ‘’την πάτησε’’, γιατί ο Τραμπ θα υπερασπιστεί τη συμφωνία», είπε.



Ο Γκράχαμ αποκάλεσε την Ουκρανία τον «σύμμαχο που περίμενα όλη μου τη ζωή».



«Μας πήρες τα όπλα και τους έχεις κλωτσήσει στον ''πισινό'' και είμαι πολύ περήφανος που σε έχω σύμμαχό μας» ανέφερε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

