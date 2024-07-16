Βίντεο που διέρρευσε από την τηλεφωνική συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον ανεξάρτητο υποψήφιο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ρίχνει φως στο παρασκήνιο των προσπαθειών του πρώην προέδρου να τον πείσει να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα, μεταξύ άλλων σχολίων για τα εμβόλια και την απόπειρα δολοφονίας του.

Διέρρευσε ένα βίντεο από την κλήση του Τραμπ με τον RFK Jr. - Ο Τραμπ μιλάει για εμβόλια, λέει στον RFK Jr ότι το να κάνει κάτι μαζί του ότι ήταν «μεγάλο», ανέφερε την κλήση του με τον Μπάιντεν και είπε ότι η σφαίρα ήταν σαν «το μεγαλύτερο κουνούπι του κόσμου».

Ο RFK Jr ζήτησε συγγνώμη για τη διαρροή. pic.twitter.com/Z6DQ955P6W — Meridith McGraw (@meridithmcgraw) 16 Ιουλίου 2024

Η κλήση πιθανολογείται ότι έγινε πριν από τη μετέπειτα συνάντηση Τραμπ και Κένεντι τη Δευτέρα στο εθνικό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι.

Στο βίντεο που διέρρευσε ο γιος του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, Μπόμπι Κένεντι, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να υποστηρίζει ψευδείς θεωρίες για την ασφάλεια των εμβολίων.

Στο βίντεο, ο Τραμπ ακούγεται να συζητά την ποσότητα των δόσεων που έχουν προγραμματιστεί για τα παιδιά και να σχολιάζει ότι μετά τη λήψη μεγάλου όγκου, «βλέπεις το μωρό ξαφνικά να αρχίζει να αλλάζει ριζικά».

Παράλληλα, ο Τραμπ περιγράφει τον πυροβολισμό που δέχτηκε στην Πενσυλβάνια, λέγοντας ότι η σφαίρα που τον τραυμάτισε «ακούστηκε σαν το μεγαλύτερο κουνούπι του κόσμου». «Είναι ένα AR-15 ή κάτι τέτοιο», λέει ο πρώην πρόεδρος και προσθέτει «αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο. Αυτά είναι πολύ σκληρά όπλα, σωστά;»

Ο Κένεντι Τζούνιορ ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ για το βίντεο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που δόθηκε στη δημοσιότητα, το οποίο στη συνέχεια ο γιος του απέσυρε.

«Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Πρόεδρος Τραμπ, με μαγνητοσκοπούσαν με μια κάμερα. Έπρεπε να είχα δώσει εντολή στον καμεραμάν να σταματήσει αμέσως την εγγραφή. Είμαι απογοητευμένος που αυτό δημοσιεύτηκε. Ζητώ συγγνώμη από τον πρόεδρο», έγραψε ο Κένεντι στα social media την Τρίτη.

Όταν ρωτήθηκαν οι σύμβουλοι του Τραμπ αν γνώριζε ότι τον ηχογραφούσαν, έδειξαν στο CNN το tweet του Κένεντι, στο οποίο παραδεχόταν ότι μια κάμερα τον βιντεοσκοπούσε για ένα ξεχωριστό γεγονός.



