Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από ρωσικό πλήγμα που κατέστρεψε εν μέρει το κτήριο της περιφερειακής διοίκησης του Νικολάεφ, που βίωνε μια ανάπαυλα στους βομβαρδισμούς τις τελευταίες μέρες.

Οι δημοσιογράφοι του AFP είδαν δύο πτώματα να ανασύρονται από τα ερείπια του κτηρίου, το κεντρικό τμήμα του οποίου κατέρρευσε εν μέρει μετά το πλήγμα.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιτάλι Κιμ ανέφερε σε ανάρτησή του στo Facebook νωρίτερα σήμερα ότι 11 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του κτιρίου. Τα σωστικά συνεργεία «αναζητούν 8 αμάχους και 3 στρατιωτικούς» στα ερείπια, έγραφε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι περισσότεροι από αυτούς που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου είναι καλά.

Ο Κιμ διευκρίνιζε επίσης ότι «το μισό κτίριο καταστράφηκε» και ότι επλήγη το γραφείο του. Οι Ρώσοι «κατάλαβαν ότι δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν το Νικολάεφ και αποφάσισαν να με καλημερίσουν, να μας καλημερίσουν όλους» βομβαρδίζοντας το κτήριο, σχολίαζε.

Δημοσιογράφοι του Reuters είδαν την καταστροφή που προκλήθηκε στο κτίριο από κάποια απόσταση και ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να κατευθύνονται εκεί. Οι ουκρανικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Παράλληλα δημοσιογράφοι του AFP είδαν σπασμένα τζάμια κοντά στο περιφερειακό γραφείο των βετεράνων, στη γωνία γειτονικού δρόμου.

«Έπαιρνα πρωινό στο διαμέρισμά μου», διηγήθηκε στο AFP ο Ντόναλντ, ένας 69χρονος Καναδός συνταξιούχος που ζει στην Ουκρανία. «Άκουσα ένα σφύριγμα, μετά μια έκρηξη και έσπασε το τζάμι στο παράθυρό μου», συνέχισε.

This is how the building of #Mykolaiv regional state administration looked like before the missile attack.



There are eight civilians under the rubble. pic.twitter.com/wfJEBcxGQe — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022

«Ήταν τρομακτικό. Ήμασταν τυχεροί εδώ στο Νικολάεφ, δεν είχαμε τόσο πολλές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης» σε σχέση με άλλες πόλεις της Ουκρανίας, πρόσθεσε.

Ρωσικοί πύραυλοι ισοπέδωσαν σπίτια στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις στο Χάρκοβο ισοπέδωσαν σπίτια βομβαρδίζοντάς τα, ενώ οι διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη είναι σε εξέλιξη.

The consequences of today's occupier strike on #Lyubotin in the #Kharkiv region. One person was killed and seven were wounded. pic.twitter.com/IwetQoBxvH — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2022

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Λιουμποτίν στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβου.

In Kharkiv alone, more than a thousand houses were destroyed by Russia during the month of the war. Most of them residential buildings. This is one of those, which looks like a toy house crushed by an evil force. pic.twitter.com/dsO84hE4qI — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 27, 2022

Η εισαγγελία του Χάρκοβου αναφέρει στο Telegram ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι. Οι αρχές ανέσυραν τη σορό ενός ατόμου από τα ερείπια.

Over the past 24 hours, the russians inflicted the greatest shelling on residential areas of the Kievsky district of Kharkiv, where 9 fires occurred, as well as on the residential neighborhood of the city of Lyubotin, Kharkiv region, where 7 private houses immediately burned pic.twitter.com/HkZLo5nM7j — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) March 29, 2022

Οι άνθρωποι του δήμου, καθώς και πολίτες, καθάρισαν όσο μπορούσαν σήμερα το πρωί την πόλη από τα συντρίμμια.

Municipal services of Kharkiv are actively cleaning the city.



A huge number of #Kharkiv residents by just passing, offer their help and start worked with the municipality workers pic.twitter.com/dDZ0I0tj7f — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) March 29, 2022

«Ναρκοπέδιο» το Ιρπίν

Παράλληλα, στο Ιρπίν λέγεται πως οι Ρώσοι πριν αποχωρήσουν, μετά τη νίκη των Ουκρανών, τοποθέτησαν σε διάφορα σημεία νάρκες. Οι ουκρανικές δυνάμεις ερευνούν το στοιχείο αυτό, ενώ η είσοδος στην πόλη δεν επιτρέπεται.

War in Ukraine: Latest developments.



- Irpin recaptured

- 5,000 dead in Mariupol

- Poisoning report

- Wagner Group mercenaries in Ukraine: UK https://t.co/WADxy5enqr pic.twitter.com/PmZ2HWQihe — AFP News Agency (@AFP) March 29, 2022

Δήμαρχος Ιρπίν: Η πόλη μας απελευθερώθηκε

Ο δήμαρχος του Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της πόλης, που αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία των μαχών με τα ρωσικά στρατεύματα κοντά στην πρωτεύουσα.

«Έχουμε καλά νέα σήμερα, το Ιρπίν απελευθερώθηκε», ανέφερε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Μαρκούσιν σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Telegram.

«Κατανοούμε ότι θα υπάρξουν περισσότερες επιθέσεις εναντίον της πόλης μας και θα την υπερασπιστούμε με θάρρος».

Η πληροφορία δεν έχει προς το παρόν επαληθευτεί από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

