«Μεγάλο κέρδος» η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, λέει η Χαμάς

Για μεγάλο κέρδος μιλά η Χαμάς επισημαίνοντας την επαναβεβαίωση της αποτυχίας των δυνάμεων κατοχής να επιτύχουν τους στόχους τους

Χαμάς: «Μεγάλο κέρδος» η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Εκπρόσωπος της Χαμάς χαρακτήρισε απόψε «μεγάλο κέρδος» την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, εκθειάζοντας τη γενναιότητα της αντίστασης και το ακλόνητο πνεύμα των Παλαιστινίων.

Η συμφωνία «αποτελεί επίσης επαναβεβαίωση της αποτυχίας των δυνάμεων κατοχής να επιτύχουν οποιονδήποτε από τους στόχους τους», υποστήριξε ο Σάμι Αμπού Ζούχρι σε επικοινωνία του με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Χαμάς Λωρίδα της Γάζας
