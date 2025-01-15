Χαμάς: «Μεγάλο κέρδος» η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Εκπρόσωπος της Χαμάς χαρακτήρισε απόψε «μεγάλο κέρδος» την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, εκθειάζοντας τη γενναιότητα της αντίστασης και το ακλόνητο πνεύμα των Παλαιστινίων.

Η συμφωνία «αποτελεί επίσης επαναβεβαίωση της αποτυχίας των δυνάμεων κατοχής να επιτύχουν οποιονδήποτε από τους στόχους τους», υποστήριξε ο Σάμι Αμπού Ζούχρι σε επικοινωνία του με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.