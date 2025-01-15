Δύο νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της μετωπικής σύγκρουσης δύο εμπορευματικών αμαξοστοιχιών κοντά στη Σόφια. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα στο προάστιο Κρεμίκοβτσι της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

Ο Λιουμπομίρ Νικόλοφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων της πρωτεύουσας στο υπουργείο Εσωτερικών, είπε σε δημοσιογράφους ότι στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά οκτώ άνθρωποι. Μετά τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά σε ένα από τα δύο τρένα, η οποία όμως κατασβέστηκε γρήγορα. Μια αμαξοστοιχία μετέφερε ανακυκλώσιμα μέταλλα, ενώ η άλλη μετέφερε έπιπλα, διευκρίνισε ο Νικόλοφ.

Δύο από τους έξι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ενημέρωση από το βουλγαρικό υπουργείο Υγείας.

Λίγες ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ντιμίταρ Γκλάβτσεφ απέπεμψε τον Μπίσερ Μίντσεφ, υφυπουργό Μεταφορών αρμόδιο για τους σιδηροδρόμους.

