Χαμάς: Παρελαύνουν στη Γάζα μετά την είδηση ​​για επικείμενη κατάπαυση του πυρός

Ένοπλοι της Χαμάς παρελαύνουν αυτή την ώρα στους δρόμους της Λωρίδας της Γάζας μετά την είδηση ​​για επικείμενη κατάπαυση του πυρός.

"Είμαστε άνδρες του πεδίου της μάχης, και θα παραμείνουμε!" δηλώνει χαρακτηριστικά στις κάμερες ένας ένοπλος της Χαμάς κρατώντας το αυτόματο όπλο του/

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.



في تحدٍ للاحتلال.. كتـائب القــسام في شوارع قطاع غزة:



"نحن في الميدان وسنظل في الميدان" pic.twitter.com/Gs5OnSUsZU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 15, 2025

"Το Ισραήλ απέτυχε να επιτύχει τους στόχους του στη Γάζα" υποστήριξε ο Χαλίλ αλ Χάγια, μεταβατικός ηγέτης της Χαμάς σχολιάζοντας τη συμφωνία.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ξέσπασαν σήμερα σε πανηγυρισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, στο άκουσμα της επίτευξης συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ύστερα από περισσότερους από 15 μήνες πολέμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.