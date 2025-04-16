Η αποφασιστικότητα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα δεν θα καμφθεί ποτέ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχιι Τίχι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο την Τετάρτη, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ ότι μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία εξαρτάται από την παραχώρηση πέντε περιοχών που βρίσκονται σήμερα υπό ρωσικό έλεγχο.

«Η Ουκρανία είναι ένα κυρίαρχο κράτος, ενωμένο εντός διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων. Αυτή είναι η σταθερή θέση της Ουκρανίας και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Σας το λέω ξεκάθαρα: ποτέ. Όσα χρόνια ή μήνες κι αν περάσουν, δεν θα αλλάξει. Η Ουκρανία, όπως ήταν, θα παραμείνει εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της», δήλωσε ο Τίχι.

Ο Τίχι επανέλαβε τις τρεις κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Μόσχα: ότι το Κίεβο δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά, δεν θα δεχθεί κανέναν περιορισμό στις αμυντικές του ικανότητες ή στη λήψη ξένης βοήθειας και τρίτες χώρες δεν θα έχουν δικαίωμα βέτο στην επιλογή της Ουκρανίας για ένταξη σε ενώσεις ή συμμαχίες.

«Όλα αυτά αποτελούν δικαίωμα της Ουκρανίας βάσει του διεθνούς δικαίου, δεν είναι απλώς μια λίστα επιθυμιών», πρόσθεσε ο Τίχι. «Η Ρωσία δεν έχει κανένα δικαίωμα να υπαγορεύει τίποτα στην Ουκρανία. Πρόκειται για επιθετικότητα, ένα κράτος δέχτηκε επίθεση και ένα κράτος είναι ο επιτιθέμενος. Δεν πρέπει να γίνεται εξίσωση των δύο πλευρών».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις 11 Απριλίου, δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί μια μόνιμη διευθέτηση και ότι η ειρηνευτική πρόταση που έχει καταθέσει η Μόσχα περιλαμβάνει «πέντε ουκρανικά εδάφη».

Ο Γουίτκοφ δεν διευκρίνισε ποια εδάφη εννοεί, αλλά σύμφωνα με το Reuters, φέρεται να έχει υιοθετήσει τη ρωσική θέση στις συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μόσχα θεωρεί την Κριμαία, ουκρανική χερσόνησο στη Μαύρη Θάλασσα που κατέλαβε και προσάρτησε παράνομα το 2014, ως ρωσικό έδαφος.

Το 2022, η Ρωσία διεξήγαγε ψεύτικα δημοψηφίσματα σε τέσσερις ακόμη ουκρανικές περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια και προχώρησε στην προσάρτησή τους, παρότι δεν τις ελέγχει πλήρως.

Από το περασμένο καλοκαίρι, ο Πούτιν απαιτεί την αποχώρηση της Ουκρανίας από τις τέσσερις περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Ζαπορίζια, η οποία δεν καταλήφθηκε ποτέ, καθώς και από την πόλη Χερσώνα, της οποίας οι κάτοικοι γιόρτασαν την απελευθέρωσή της από τις ουκρανικές δυνάμεις το φθινόπωρο του 2022.

Αν και το Κίεβο αναγνωρίζει ότι δεν διαθέτει προς το παρόν τα στρατιωτικά μέσα για να ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη, ελπίζει ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διπλωματίας και της διεθνούς πίεσης προς τη Ρωσία.



Πηγή: skai.gr

