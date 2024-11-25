Εμπορευματικό αεροσκάφος της εταιρείας DHL συνετρίβη σήμερα περί τις 05:30 (ώρα Ελλάδας) κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, σύμφωνα με αξιωματούχους του Αεροδρομίου, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Το αεροπλάνο, το οποίο διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία SWIFT για λογαριασμό της DHL, προερχόταν από τη Λειψία και έπεσε πάνω σε κατοικία, δήλωσε εκπρόσωπος του κυβερνητικού Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων.

Όλοι οι κάτοικοι του σπιτιού επέζησαν, πρόσθεσε.

Νεκρό είναι το ένα από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους.

Η εθνική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Λιθουανίας ανέφερε ότι οι πιλότοι δεν ενημέρωσαν τον πύργο ελέγχου για οποιοδήποτε πρόβλημα στο αεροσκάφος μέχρι τη συντριβή του.

Πυροσβέστες εθεάθησαν στις 07:30 (ώρα Ελλάδας) να ρίχνουν νερό ενώ καπνός υψωνόταν από ένα κτίριο σε απόσταση περίπου 1,3 χιλιομέτρου βόρεια του διαδρόμου του αεροδρομίου στη λιθουανική πρωτεύουσα.

A DHL cargo plane has crashed into residential homes near Vilnius, Lithuania. pic.twitter.com/HlEB3JPDeQ — Russian Market (@runews) November 25, 2024

Ο εκπρόσωπος της SWIFT δήλωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι προηγήθηκε έκρηξη της συντριβής. «Προς το παρόν δεν έχουμε κανένα στοιχείο ότι υπήρξε έκρηξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι το αεροπλάνο ήταν ένα Boeing 737-400. Η αστυνομία ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι 12 άτομα απομακρύνθηκαν από το σπίτι στο οποίο έπεσε το αεροπλάνο.

Ο επικεφαλής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων δήλωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Η πτήση είχε απογειωθεί στις 04:08 (ώρα Ελλάδας) από τη Λειψία, σύμφωνα με την υπηρεσία Flightradar24.

Η Γερμανία ερευνά αρκετές πυρκαγιές που προκλήθηκαν από εμπρηστικούς μηχανισμούς που ήταν κρυμμένοι μέσα σε δέματα σε μια αποθήκη στη Λειψία νωρίτερα φέτος, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας τον Οκτώβριο.

Η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία ανέφερε λίγο αργότερα ότι ερευνά μια πυρκαγιά σε αποθήκη τον Ιούλιο, που προκλήθηκε από ένα πακέτο που πήρε φωτιά, και ότι βρίσκεται σε επαφή με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες για να διαπιστώσει αν υπάρχει σύνδεση με παρόμοια περιστατικά αλλού.

«Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης»

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Λιθουανίας δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους πως μια τρομοκρατική επίθεση δεν μπορεί να αποκλεισθεί ως λόγος που οδήγησε στη συντριβή του αεροπλάνου, πρόσθεσε όμως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.

«Αυτή είναι μία από τις εκδοχές που χρειάζεται να ερευνηθούν και να επαληθευθούν. Εξακολουθούμε να έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Αρούντα Παουλάουσκας.

Η έρευνα στο σημείο της συντριβής, η συγκέντρωση στοιχείων, αντικειμένων και πληροφοριών μπορεί να απαιτήσει μια ολόκληρη εβδομάδα, διευκρίνισε ο Παουλάουσκας. «Οι απαντήσεις αυτές δεν θα έρθουν τόσο γρήγορα», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της λιθουανικής υπηρεσίας διάσωσης Ρενάτας Ποσέλα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το αεροπλάνο συνετρίβη σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο, ολίσθησε σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων και τα συντρίμμια του έπεσαν πάνω σε κτίριο κατοικιών.

Η DHL ανακοίνωσε από τη Φρανκφούρτη πως το αεροπλάνο πραγματοποιούσε «προσγείωση έκτακτης ανάγκης» όταν συνετρίβη και είχε τέσσερις επιβαίνοντες και πως τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Το κτίριο, στο οποίο συνετρίβη, είχε δύο ορόφους και τέσσερα διαμερίσματα, ενώ ζούσαν σ' αυτό τρεις οικογένειες. Και οι 12 ένοικοι είναι ασφαλείς, δήλωσε ο Ποσέλα. Η πυρκαγιά στο αεροπλάνο τέθηκε υπό έλεγχο.

Η εκπρόσωπος της λιθουανικής υπηρεσίας διάσωσης, μιλώντας στο λιθουανικό πρακτορείο ειδήσεων Elta, δήλωσε πως το αεροπλάνο καταστράφηκε εντελώς από τις φλόγες. Έξι πυροσβεστικά οχήματα και ένα βυτιοφόρο βρίσκονται επιτόπου, ενώ έχει δημιουργηθεί ένα συντονιστικό κέντρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.