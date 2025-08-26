Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρντ, δήλωσε την Δευτέρα ότι η Γαλλία πρέπει να αποφύγει τον κίνδυνο «επιδρομής» του ΔΝΤ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου σε περίπτωση που δεν περάσει ο προϋπολογισμός του 2026, σημειώνει το Reuters.

Ο Λομπάρντ επεσήμανε ότι ο κίνδυνος του ΔΝΤ είναι πολύ πιθανός.

Επιπλέον, τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 θα είναι ένας προϋπολογισμός ανάκαμψης, ενώ σημείωσε ότι «δεν έχουμε αποδεχθεί την πτώση της κυβέρνησης».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, θέτοντας σε δοκιμασία την επιβίωση της κυβέρνησής του ενόψει της συζήτησης για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό. Η κίνηση, που ο ίδιος συνδέει με την ανάγκη να «μην βυθιστεί η χώρα στον κίνδυνο», εντείνει το κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία.

