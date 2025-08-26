Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρντ, δήλωσε την Δευτέρα ότι η Γαλλία πρέπει να αποφύγει τον κίνδυνο «επιδρομής» του ΔΝΤ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου σε περίπτωση που δεν περάσει ο προϋπολογισμός του 2026, σημειώνει το Reuters.
Ο Λομπάρντ επεσήμανε ότι ο κίνδυνος του ΔΝΤ είναι πολύ πιθανός.
Επιπλέον, τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 θα είναι ένας προϋπολογισμός ανάκαμψης, ενώ σημείωσε ότι «δεν έχουμε αποδεχθεί την πτώση της κυβέρνησης».
Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, θέτοντας σε δοκιμασία την επιβίωση της κυβέρνησής του ενόψει της συζήτησης για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό. Η κίνηση, που ο ίδιος συνδέει με την ανάγκη να «μην βυθιστεί η χώρα στον κίνδυνο», εντείνει το κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.