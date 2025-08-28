Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τις ολοένα και πιο έντονες επιθέσεις του κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) μπορεί να προκαλέσει σημαντικές και παγκόσμιες παρενέργειες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την πραγματική οικονομία, προειδοποίησε σήμερα Πέμπτη, σε ομιλία του το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Όλι Ρεν.

Όπως αναφέρει και το Reuters, η αβεβαιότητα γύρω από τη FED έχει αυξηθεί φέτος, καθώς ο Τραμπ επανειλημμένα επικρίνει τον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ, ενώ τη Δευτέρα ανακοίνωσε ότι αποπέμπει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Λίζα Κουκ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ασκεί στην πραγματικότητα ισχυρή πίεση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Φινλανδίας.

Η ανεξαρτησία της Fed αποτελεί απαραβίαστη αρχή από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, πρόσθεσε. «Τώρα, όμως, αυτή η αρχή κλονίζεται σοβαρά. Αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές, παγκόσμιες επιπτώσεις τόσο στις χρηματοπιστωτικές αγορές όσο και στην πραγματική οικονομία», υπογράμμισε ο Ρεν.

Τόνισε, ακόμα, ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλάβουν δράση για να ενισχύσουν την παγκόσμια εμπιστοσύνη στο ευρώ ως ασφαλές νόμισμα, προκειμένου να αποφευχθεί αντίστοιχη υπονόμευση της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών στην Ευρώπη.

«Δεν είναι τυχαίο ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ βρίσκεται σήμερα στον στόχο του 2% — αυτό σχετίζεται άμεσα με την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων από την κεντρική τράπεζα», είπε.

Η παγκόσμια ηγεμονία του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος έχει αποδειχθεί ανθεκτική, και για αυτό, όπως είπε, θεωρεί απίθανη μια ταχεία αποδυνάμωσή του.

«Ωστόσο, το λέω με μία σημαντική επιφύλαξη: αν καταρρεύσουν τα θεσμικά θεμέλια του δολαρίου — αναφέρομαι στις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, καθώς και στις ατομικές ελευθερίες — τότε θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση».

Αν και η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο, ο Ρεν εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί κάτω από τον στόχο του 2% βραχυπρόθεσμα, λόγω της πτώσης των τιμών της ενέργειας, της ενίσχυσης του ευρώ και της επιβράδυνσης του πληθωρισμού στις υπηρεσίες.

«Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ παρακολουθούμε στενά την οικονομική κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε, εφόσον χρειαστεί», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

