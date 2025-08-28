Τα τιμολόγια της Protergia για τον μήνα Αύγουστο

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Σεπτέμβριο ανακοίνωσε η Protergia, της METLEN, τονίζοντας πως συνεχίζει να στηρίζει τους καταναλωτές με μειωμένες τιμές στα τιμολόγια της και με ανταγωνιστικά σταθερά προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα, τα τιμολόγια της εταιρείας για τον επόμενο μήνα διαμορφώνονται ως εξής:

το οικιακό πράσινο τιμολόγιο στα 0,159 ευρώ/kWh με συνέπεια (-11,2% από τον Αύγουστο)

τα κίτρινα τιμολόγιά της έως και 18% φτηνότερα. Το νέο κίτρινο οικιακό τιμολόγιο Value Deal on time συνεχίζει να προσφέρεται στην πολύ συμφέρουσα τιμή των 0,09093 ευρώ/kWh.

το αυτόνομο Φυσικό Αέριο στη μειωμένη τιμή 0,0369 ευρώ/kWh για τη συνδυαστική προσφορά Value Power & Gas 12Μ και

για όσους επιθυμούν σταθερότητα το μπλε τιμολόγιο Value Secure 12M προσφέρεται για ακόμα ένα μήνα στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας, για σιγουριά και ασφάλεια 12 μηνών.

Παράλληλα, συνεχίζει να προσφέρει το Protergia Picasso, το πιο πρωτοποριακό προϊόν στην Ελλάδα και το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του, ανάλογα τις ανάγκες του μέσα από 9 διαφορετικά πακέτα, για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες)!

Τώρα, με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η Protergia φροντίζει και για τους φοιτητές, με μια μοναδική προσφορά. Συγκεκριμένα, προσφέρει το Protergia Picasso Small 1 που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99 ευρώ τον μήνα για να ξέρεις ακριβώς τι θα πληρώνεις κάθε μήνα. Και επιπλέον, 2 μήνες δώρο.

Η Protergia προσφέρει όμως και μεγάλα δώρα με το Powergiving! Από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, έχει μοιράσει 800.000 ευρώ σε 88 υπερτυχερούς και έχει καλύψει τους λογαριασμούς ρεύματος 800 πελατών για έναν ολόκληρο χρόνο. Συνολικά, από την αρχή της χρονιάς, 888 πελάτες Protergia απολαμβάνουν δώρα που ξεχωρίζουν για το μέγεθος και την αξία τους, ενώ απομένουν άλλες 4 μεγάλες κληρώσεις ως το τέλος του έτους.

Στην κλήρωση του Αυγούστου που πραγματοποιήθηκε χθες ακόμη 111 τυχεροί πελάτες της Protergia κέρδισαν μοναδικά δώρα. Οι κληρώσεις Powergiving αφορούν υφιστάμενους, αλλά και νέους πελάτες της Protergia.

Η επόμενη κλήρωση έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.