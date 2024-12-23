Η Σαουδική Αραβία είχε ήδη ζητήσει από το Βερολίνο την έκδοση του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, δήλωσε σήμερα κυβερνητική πηγή στο Ριάντ.

«Είχε υπάρξει αίτηση έκδοσης», δήλωσε η πηγή που δεν κατονομάζεται διευκρινίζοντας ότι το Ριάντ είχε επανειλημμένως προειδοποιήσει το Βερολίνο ότι ο ύποπτος, ο Ταλέμπ Τζαουάντ αλ-Αμπντουλμόχσεν, «θα μπορούσε να είναι επικίνδυνος», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερα στοιχεία για τους λόγους της αίτησης έκδοσης ή για το προφίλ του.

Από το βράδυ της Παρασκευής πληθύνονται τα ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα του σαουδάραβα ψυχιάτρου και σχετικά με τα ελλείμματα στην κινητοποίηση των αρχών παρά τα ανησυχητικά μηνύματα που εξέπεμπε εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, οι σαουδαραβικές μυστικές υπηρεσίες είχαν απευθύνει εδώ και έναν χρόνο προειδοποίηση στους συναδέλφους τους της γερμανικής BND σχετικά με τον Τζαουάντ αλ-Αμπντουλμόχσεν. Στο επίκεντρο ένα από τα tweet του, με το οποίο απειλούσε την Γερμανία ότι θα πληρώσει «τίμημα» για την μεταχείριση των σαουδαράβων προσφύγων.

Η προειδοποίηση αυτή έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα ο Σαουδάραβας εγκλωβιζόταν σε σενάρια συνωμοσίας και κατηγορούσε την Γερμανία ότι δεν προστατεύει τους Σαουδάραβες που διαφεύγουν από το δογματικό ισλάμ, ενώ παράλληλα υποδέχεται ριζοσπάστες μουσουλμάνους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

