Ο πόλεμος στη Γάζα θα είναι το βασικό θέμα στην ατζέντα της επίσκεψης του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι στις 28 Νοεμβρίου στην 'Αγκυρα. Σημαντικό μέρος των συνομιλιών του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα καλύψουν επίσης οι διμερείς σχέσεις, ο πόλεμος στη Συρία και ευρύτερα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Την επίσκεψή του Ιρανού προέδρου είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μετά τη συνάντησή του, την 1η Νοεμβρίου, με τον Ιρανό ομόλογό του Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν.

Την τελευταία εβδομάδα ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Ιρανός ομόλογός του έχουν ήδη συναντηθεί σε δύο διεθνείς συναντήσεις: τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν και τη σύνοδο των ηγετών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας από κοινού με τον Αραβικό Σύνδεσμο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

