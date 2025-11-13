Με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα βάζουν οι επικριτές του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τον περιορισμό των εκδόσεων θεωρήσεων (visa) πολλαπλών εισόδων για τους κατόχους ρωσικών διαβατηρίων που διαμένουν στη Ρωσία. Όπως καταγγέλλουν, οι κυρώσεις αυτές είναι άδικες γιατί στοχοποιούν το σύνολο των πολιτών και αυτών που διαφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν δικαιολογείται το να ξεκινάς έναν πόλεμο και να έχεις την προσδοκία πως θα κινείσαι ελεύθερα στην Ευρώπη», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κατά την ανακοίνωση της απόφασης την περασμένη Παρασκευή.

Όπως σημείωσε η Κάλας, οι αυστηρότεροι κανόνες είναι μια απάντηση στις εισβολές ρωσικών drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και στις επιθέσεις - σαμποτάζ που συνδέονται με τη Ρωσία.

Ωστόσο, πολλές φωνές της ρωσικής αντιπολίτευσης καταγγέλλουν την αυστηρότητα της ΕΕ, αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Guardian.

«Δεν μπορείς να κατηγορήσεις μια ολόκληρη χώρα για τις ενέργειες της κυβέρνησής της», ανέφερε ο Ίλια Γιασίν, Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης που φυλακίστηκε στα τέλη του 2022 επειδή εξέφρασε την αντίθεσή του στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σημειώνεται πως ο Γιασίν απελευθερώθηκε πέρυσι σε ανταλλαγή κρατουμένων και σήμερα ζει στη Γερμανία.

Κατά τον ίδιο, η απόφαση για τις βίζες στοχοποιεί τους απλούς πολίτες της Ρωσίας, ενώ η ελίτ του Πούτιν πάντα βρίσκει παραθυράκια.

Η βίζα Σένγκεν ήταν ήδη δύσκολο να αποκτηθεί για τους Ρώσους, και ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η Πολωνία και η Φινλανδία, έχουν απαγορεύσει την είσοδο σε όλους τους Ρώσους υπηκόους που δεν διαθέτουν άδεια διαμονής. Επίσης, πολλοί Ρώσοι εξόριστοι είδαν τους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους να κλείνουν ή να παγώνουν τους τελευταίους μήνες.

«Υπάρχουν πολλοί Ρώσοι που είναι αντίθετοι στον πόλεμο και άνθρωποι που θέλουν να δουν αλλαγές στη Ρωσία. Θα ήταν πιο λογικό να συμμαχήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας μαζί τους, για να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στον Πούτιν», προτείνει ο Γιασίν.

Με την τοποθέτηση του Γιασίν συμφωνεί και ο εξόριστος Ρώσος δημοσιογράφος Σεργκέι Παρχομένκο, περιγράφοντας την απόφαση για τις βίζες ως «ηλίθια και αναποτελεσματική», που δείχνει την αδυναμία της ΕΕ. Κατά τον ίδιο, είναι ένα σημάδι πως η ευρωπαϊκή ελίτ θέλει να δείξει ότι «κάτι έκανε» κατά της Ρωσίας, χωρίς όμως να ξέρει τι κάνει πραγματικά.

Οι κανόνες έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και, ενώ τα επιμέρους κράτη μέλη της ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν έχουν περιθώριο ερμηνείας. Πηγή στη Μόσχα ανέφερε ότι ακόμη και η Ουγγαρία, που είναι η πιο φιλική προς τη Ρωσία χώρα της ζώνης, σταμάτησε αυτή την εβδομάδα την έκδοση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας, ένας δημοφιλής προορισμός διακοπών για τους πλούσιους Ρώσους, ανέφερε πως και η Ρώμη θα συμμορφωθεί με την πολιτική της ΕΕ. «Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να εκδίδουν κατ’ εξαίρεση βίζα πολλαπλών εισόδων σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες αποδεικνύουν ιδιαίτερη ακεραιότητα και αξιοπιστία», επισήμανε ο εκπρόσωπος.

Η ΕΕ, πάντως, ανέφερε πως ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στον κανόνα για όσους έχουν στενούς συγγενείς που ζουν στην εξορία, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ανεξάρτητους δημοσιογράφους. Ωστόσο, οι ηγέτες της αντιπολίτευσης λένε πως ακόμη και αυτό το μέτρο είναι άχρηστο, καθώς σημαίνει ότι οι ρωσικές αρχές θα θεωρούν αυτόματα όποιον διαθέτει βίζα Σένγκεν πολλαπλών εισόδων ως εχθρό του καθεστώτος Πούτιν.

Και η Έλενα Κοστιουτσένκο, βραβευμένη Ρωσίδα δημοσιογράφος που ζει εξόριστη, δήλωσε ότι οι νέοι κανονισμοί θα δυσκολέψουν σημαντικά τη ζωή των δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης της αντιπολίτευσης, που βασίζονται σε συναδέλφους τους που εργάζονται ανώνυμα στη Ρωσία για την παροχή πληροφοριών.

«Η βίζα πολλαπλών εισόδων καθιστά δυνατή την προσωπική συνάντηση και τον συντονισμό με τις συντακτικές ομάδες σε ασφαλείς χώρες», έγραψε.

Πολλοί Ουκρανοί, αλλά και Ευρωπαίοι πολιτικοί, υποστηρίζουν ότι οι Ρώσοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε μια εποχή που οι υβριδικές δραστηριότητες της Ρωσίας στην Ευρώπη εντείνονται. «Τα ταξίδια στην ΕΕ είναι προνόμιο, όχι δεδομένο», επισήμανε η Κάλας.

«Για την ασφάλεια των δικών τους πολιτών, όλες οι δημοκρατικές χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν πολύ αυστηρότερους κανόνες για την είσοδο Ρώσων πολιτών στο έδαφός τους, και αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα», δήλωσε ο Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, χαιρετίζοντας την απόφαση.

Ο Τόμας Χέντρικ Ίλβες, πρώην πρόεδρος της Εσθονίας, ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι οι Ρώσοι που διαμαρτύρονται για την απόφαση φαίνονται πιο θυμωμένοι για την άρνηση χορήγησης βίζας παρά για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία, επικρίνοντας την «αηδιαστική αλαζονεία τους».

Όταν επισημάνθηκε στον Ίλβες πως υπάρχουν Ρώσοι που έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης άνω των 8 ετών επειδή μίλησαν ανοιχτά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκείνος απέρριψε τον ισχυρισμό. «Αμφιβάλλω αν κάποιος καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης για αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα σχετικά με την Μπούτσα. Αλλά έχουμε συνηθίσει τα ψέματα», έγραψε.

P.S. Aside from your foul language, I doubt anyone got 8 yrs for social media posts about Bucha. But we're used to lies



I guess your obscenities are over the end of only multiple entry visas so you can keep going back and forth without applying for a new one, you dissident you. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) November 9, 2025

Ο Γιασίν, που καταδικάστηκε σε 8,5 έτη φυλάκισης το 2022 για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιέγραφαν λεπτομερώς τα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας στην Μπούτσα, αντέδρασε στην ανάρτηση του Ίλβες, λέγοντας πως δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που διάβασε.

Όπως τόνισε, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πως δεν υπάρχουν «νόμιμα ή παράνομα μέσα» για τους Ρώσους πολίτες προκειμένου να ανατρέψουν τον Πούτιν, αλλά παραδέχτηκε πως είναι λογικό οι Ουκρανοί να επικρίνουν τους Ρώσους που δεν έχουν κάνει αρκετά για να αλλάξουν την πολιτική κατάσταση της χώρας.

«Όταν κάποιος ρισκάρει τη ζωή του κάθε μέρα, τότε πιστεύω ότι έχει ηθικό δικαίωμα να κατηγορεί κάποιον για δειλία. Αλλά αν κάθεσαι σε ένα ζεστό γραφείο, έχοντας την ασφάλειά σου, έχεις ηθικό δικαίωμα; Δεν είμαι σίγουρος», διερωτήθηκε ο εξόριστος Γιασίν.

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.