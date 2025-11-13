Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ - Φον ντερ Λάιεν: Στο επίκεντρο η πρόοδος της συμφωνίας του Μαΐου

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Κύριο αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η πρόοδος που σημειώνεται στην εφαρμογή της «φιλόδοξης» δέσμης μέτρων που συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον περασμένο Μάιο.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς. Όπως τονίστηκε, είναι προς το συμφέρον τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της ΕΕ, η διατήρηση μιας ευρείας και εποικοδομητικής σχέσης που θα αποφέρει οφέλη και για τις δύο πλευρές.

Σε ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου σημειώνεται πως ο Στάρμερ «τόνισε με σαφήνεια ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές συμφωνίες πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα απτά οφέλη για τον βρετανικό λαό». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη, οι συμφωνίες αυτές να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρύτερης ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.

Πηγή: skai.gr

